Anadolu deyince ilk akla gelen gruplardan biri olan ve 10 milyar TL’nin üzerindeki cirosuyla Türkiye sanayisinin önde gelen isimlerinden Sanko Holding, hatırlanacağı gibi pandemi sürecine tepe yönetimdeki bayrak değişimiyle girdi.

Holdingde geçen yıl başkanlık görevini ağabeyi Zeki Konukoğlu’ndan devralan Adil Sani Konukoğlu, pandeminin damgasını vurduğu bu bir yıllık süreci Ekonomist’e değerlendirdi.

14 bin çalışanlı grupta bir tek kişinin bile işten çıkarılmadığını ve aralıksız üretime devam ettiklerini belirten Adil Sani Konukoğlu, bunu güçlü nakit akışıyla sağladıklarını söylüyor.

Pandemi sürecinin zorlu koşullarında edindiği deneyimle önemli notlar aldığını da aktaran Adil Sani Konukoğlu, her bir şirketin böylesi kriz ortamında mevcut kırılgan piyasada koşullarından başarıyla çıkması için güçlü yedek akçesi olması gerektiğini söylüyor.

Konukoğlu’na sorularımız ve aldığımız yanıtlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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