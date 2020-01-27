Dijital köprü platformu’nu hayata geçireceğiz
QNB Finansbank’ın KOBİ’leri dijital dönüşüme hazırlama hedefiyle 23 Eylül 2019’da hayata geçirdiği Dijital Köprü Projesi yoğun ilgi gördü. Projeyle dört ayda 25 bin üyeye ulaşılırken 2020 sonunda bu sayının 100 bine yükselmesi hedefleniyor.
QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, “KOBİ e-Dönüşüm paketiyle başlayan Dijital Köprü Projesi’ni 2020’de çeşitlendirecek; İK, muhasebe ve dış ticaret gibi modüllerle büyüteceğiz” diyor.
Aydın, yeni çözümleri kapsayan Dijital Köprü Platformu’nu hayata geçirerek KOBİ’lere dijital çözümler sunan çözüm ortaklarının sayısını artıracaklarını kaydediyor.
CEREN ORAL BALABAN
[email protected]
QNB Finansbank, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırabilme hedefiyle hareket geçti ve 23 Eylül 2019’da Dijital Köprü Projesi’ni hayata geçirdi.
Banka, şirketlerin yeni tebliğ ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi çözümleri yasal olarak kullanmak zorunda olmalarının maliyet gerektirdiği gerçeğinden hareketle projeyi 2022’ye kadar ücretsiz sunuyor.
QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, 2022 ve sonrasında da bu hizmetleri ücretsiz vermek istediklerini söylüyor.
“Dijital dönüşümde KOBİ’ler için çok önemli bir fayda ve hizmet var” diyen Aydın, bu faydanın daha net şekilde algılanmasının Dijital Köprü’ye olan ilgiyi hızla artıracağı görüşünde.
Temmuzda yürürlüğe girecek mevzuatla 5 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan şirketlerde de e-Dönüşüm zorunlu hale gelecek. Erkin Aydın, bu şirketlere “Geçiş için son anı beklemeyin. Ücretsiz sunduğumuz çözümlere dâhil olun ve maliyet tasarrufuna bir an önce başlayın” diyor.
Erkin Aydın ile Dijital Köprü Projesi’ni ve yeni dönem hedeflerini konuştuk. Ayrıca Aydın’dan QNB Finansbank’ın KOBİ bankacılığındaki çalışmalarını da öğrendik.
Dijital dönüşüm şirketler için neden önemli?
Dijital dönüşüm son dönemde oldukça sık duyduğumuz, moda olan bir terminoloji. Ancak moda olmasının ötesinde teknolojinin geldiği yerle beraber şirketlerin daha rekabetçi olabilmeleri için dijital dönüşümünü içselleştirmeleri gerekiyor.
Bu, en büyük kurumsal şirketlerden en küçük işletme ve KOBİ’lere kadar tüm kurumlar için geçerli bir durum ve gereklilik.
Şirketler neden dijital dönüşümü içselleştirmeli?
Dijital dönüşüm şirketlerin yüksek verimlilikle hizmet vermelerini sağlıyor. Bu verimlilik de aslında aynı insan kaynağın çok daha etkin kullanımını beraberinde getiriyor.
Bu, işin operasyonel verimlilik ve üretkenlik kısmı. Dijital dönüşüm, şirketlere müşteri kazanımında ve müşterilere ulaşımında da bambaşka ve farklı kanallar açıyor. Dolayısıyla gerek şirketlerin gelirlerini artırmaları gerekse de gelirleri artırırken kaynakları daha verimli kullanarak maliyetlerini doğru yönetmelerine yardımcı oluyor.
Ancak dijital dönüşüm ucuz ve kolay bir süreç değil. Bu nedenle de ilk etapta dijital dönüşümü içselleştiren şirketlerin bu süreç için gerekli kaynaklara sahip daha büyük şirketler olduğunu veya dijital çağ ile beraber hayata geçen çok yeni ve genç şirketler kısaca start up’lar olduğunu görüyoruz. Bir de arada kalan kısım var.
Arada kalan şirketler hangileri?
Bunlar, uzun süredir ekonomik olarak piyasada var olsa da ölçekleri çok büyük olmayan, özellikle de KOBİ niteliğindeki şirketler. İşte bu şirketlerin dijital dönüşümü sahiplenebilmeleri o kadar kolay olmayabiliyor. Bizim Dijital Köprü Projesi ile hedefimiz de KOBİ’lerin dijital dönüşüme ulaşımlarını kolaylaştırabilmek.
Bu süreci hangi açılardan kolaylaştırmayı hedefliyorsunuz?
Öncelikle KOBİ’lerin dijital dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için maliyetlerini düşürebilmek istiyoruz. İkinci sırada ise KOBİ’lerin kendi araştırmalarıyla bulamayacağı, bulmakta zorlanacağı dijital fırsatlara ve olanaklara ulaşabilmelerini sağlama hedefimiz yer alıyor. Bu nedenle de Dijital Köprü Projesi’ne ilk olarak e-Dönüşüm Paketi ile başladık.
Neden?
Bunun temel nedeni, şirketlerin yasal olarak yapmaları gereken bir dönüşümün olması. Bilindiği gibi belli bir ölçeğin üzerinden şirketler, e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi çözümleri artık yasal olarak kullanmak zorunda. Yasal zorunluluk, 31 Aralık 2019’a kadar belirli şirketleri içeriyordu. 1 Ocak’tan itibaren ise belirli şirketler de bu kapsama girdi. Buradaki asıl büyük değişim ise temmuz ayı itibarıyla gerçekleşecek.
Temmuz ayından itibaren 5 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan her şirket e-Dönüşüm çözümlerini zorunlu olarak kullanmaya başlayacak. Bu, bir yandan şirketler için güzel bir fırsat ve açılım. Çünkü kendilerine oldukça büyük bir verimlilik getirecek, etkinliklerini artırabilmelerine olanak sağlayacak bir çözümü kullanmaya başlayacak. Ancak diğer yandan bu süreç, oldukça maliyetli.
Burada ne kadarlık bir maliyetten söz edebiliriz?
Hesabımıza göre, ortalama bir KOBİ’nin dijital dönüşüm için yıllık maliyeti 20 bin TL seviyesinde. Şirket ölçeği küçüklüğünde bu maliyet yıllık 3-4 bin TL’lere gerilerken ölçek büyüdüğünde ise ortalama 100 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.
e-Fa-tura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi hizmet paketini düşündüğümüzde biz Dijital Köprü ile bu maliyetlerin tümünü karşılıyoruz. Ayrıca KOBİ’lere altyapı yatırımları noktasında da ortaklıklar üzerinden daha ekonomik çözümler de sunabilmek istiyoruz ama henüz o noktaya gelemedik.
Dijital Köprü Projesi’nde kaç üyeye ulaştınız?
Dijital Köprü Projesi’nin lansmanını 23 Eylül 2019’da yaptık. 2019 yılsonu hedef üye sayımıza ekim ayı sonunda lansmandan sonraki bir ay içinde ulaştık ve yılı 25 binin üzerinde başvuru ile kapattık.
Geri dönüşler nasıl?
Çok olumlu bir tablomuz var. İlgi yüksek, tepkiler de çok memnun edici. Projemiz oldukça iyi şekilde ilerliyor. Temmuz ayında yürürlüğe girecek mevzuatla 5 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan şirketler e-Dönüşüm’ün zorunlu hale gelmesiyle beraber projeye ilginin daha da hızlanacağını öngörüyoruz. Ancak şirketlerin aklında bu geçişle ilgili bazı soru işaretleri olduğunu da gözlemliyoruz.
Nedir bu soru işaretleri?
e-Dönüşüm’ün zorunluluk tarafıyla ilgili soru işaretleri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada önemli olanın, KOBİ’lerin dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak algılamadıkları farkındalık seviyesine gelmeleri olduğunu düşünüyorum.
KOBİ’lerde dijital dönüşüm farkındalığı gün geçtikçe artıyor ancak daha ivmelenmesi de gerekiyor. Dijital dönüşümde KOBİ’ler için çok önemli bir fayda ve hizmet var. Bu faydanın daha net şekilde algılanması da projemize ilgiyi önümüzdeki süreçte daha da hızlı şekilde artıracak. Biz de hedeflerimize rahatlıkla ulaşacağız.
Dijital Köprü’de katılım şartları ve ücret nedir?
Dijital Köprü Projesi ile oluşturduğumuz dijital dönüşüm paketine ulaşmak 2021’in sonunda kadar ücretsiz. Katılım için fazla şart da yok. Sadece başvuracak şirketlerin QNB Finansbank’ta bir hesabının olması gerekiyor.
Ancak bu hesabı aktif kullanmak ya da hesapta para bulundurmak gibi şartlar aramıyoruz. Hesap olmasını istememizdeki amaç ise katılımcıların şirket kimliklerini ve gerekli bilgileri kayıt altına alabilmek.
Dijital Köprü’ye e-Dönüşüm Paketi ile başladınız. Dijital Köprü bu paketle sınırlı mı kalacak?
Hayır, projemiz e-Dönüşüm Paketi ile sınırlanmayacak. Özellikle KOBİ’lere yönelik yeni birtakım işbirlikleri yapıyoruz. Bu işbirlikleri KOBİ’lere dijital çözümler sunan şirketlerle ortaklıkları kapsıyor.
Bu şirketlerin çözümleri de yine Dijital Köprü’ye dâhil olacak. Bu çözüm ve hizmetleri de Dijital Köprü’ye dâhil olan KOBİ’lere mümkün olduğunca geniş kapsamda ve yine ücretsiz şekilde sunmak istiyoruz.
Yeni çözümleri kapsayacak Dijital Köprü Platformu’nu şubat, mart gibi duyuracağız. Kısaca odağımızda Dijital Köprü’nün çeşitlenmesi, çözüm ortaklarının sayısının artması ve daha fazla KOBİ’nin projeye dâhil olması var.
Proje için özel bir ekip mi var?
Evet, proje için özel bir ekip oluşturduk ve sonra da o ekibi yaklaşık üçe katladık. Burada şirketler özellikle yasal sürelerin son tarihlerine geldiğimizde aktivasyonlarının yapılması hedefiyle harekete geçiyor.
Bu açından da talep sıçraması var ama genel talep de çok fazla. Bu dönemde sadece çağrı merkezi ekibimizin kadrosu 235’e ulaştı.
Proj’eyle 2020’nin sonunda kaç KOBİ ile Dijital Köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyorsunuz?
e-Dönüşüm’deki yeni mevzuat düzenlemesiyle beraber yaklaşık 300 binin üzerinde KOBİ, yasal olarak bu işin içine girmiş ve e-Dönüşüm ürünlerini kullanmaya başlamış olacak. Biz de Dijital Köprü aracılığıyla 2021 yılında en az 100 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz.
e-Fatura KOBİ’lerin hayatlarına neler getirdi?
e-Fatura’nın KOBİ’lere en büyük faydasının onları kağıttan, kağıdın getirdiği düzensizlikten ve maliyetten kurtarmak olduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca KOBİ’ler istedikleri zaman istedikleri faturanın kaydını arşivden kolayca bulabiliyor. KOBİ’ler dijitalleşmeyle beraber veriye de hâkim olmaya başlıyor ve ciro, kâr, zarar gibi tüm bilgilere kendisi de ulaşabiliyor.
Keza Dijital Köprü’de e-Fatura, e-Arşiv gibi çözümler sunuyoruz ama
yakın zamanda insan kaynaklarıyla, muhasebeyle, dış ticaretle ilgili bir modüllerimiz de olacak. Buraya dâhil edeceğimiz ortaklardan istediğimiz şey ise bu modüllerin birbirileriyle entegre çalışabilmesi olacak. Bu da KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıracak.
Temmuzda yeni bir tebliğ daha geliyor. KOBİ’lere önerilerinizi alabilir miyiz?
KOBİ’lere ana tavsiyem bu geçiş için son anı beklememeleri yönünde. Zorunluluk eğer ücretliyse belki son dakika beklenebilir ama Dijital Köprü ile zaten bu hizmetleri ücretsiz veriyoruz.
Ücretsiz verilen bu çözümler KOBİ’lere maliyet tasarrufu sağlıyor. Bu maliyet tasarrufunu son dakikayı beklenmektense ilk günden elde etmek onların yararına olacak.
Dijital dönüşüm doğrultusunda başka çalışmalarınız var mı?
Makine öğrenme teknolojilerine, sanal zekâya yatırımlar yapıyoruz. Bununla ilgili ‘Q’ denilen, müşterilerin hangi işlemleri yapmaları gerektiğini ya da davranışlarına göre hangi işlemleri yapacağını tahmin ederek onları yönlendiren bir sanal zekâ çözümümüz var.
Bankamız içindeki analitik IT ekiplerimizin geliştirdiği Q’nun ön lansmanını geçtiğimiz aylarda yaptık. Q’da geliştirmeler devam ediyor. Bu da AR-GE’ye verdiğimiz önemin göstergesi ve iç dijitalleşmemize yaptığımız yatırımlarında da bir çıktısı diyebiliriz.
Müşterilerin dijitalleşmesi tarafında neler yapıyorsunuz?
2019’da özellikle üst gelir grubu müşterilerimize yönelik yeni bir cep şube uygulamasına geçtik. Yine dizayn düşünme yöntemiyle mobil uygulamamızı ve kanallarımızı baştan tasarlıyoruz. Bunların lansmanı da 2020 ya da 2021 içinde yapılacak. KOBİ’lere yönelik banka şube uygulamamızı da yeniden tasarlıyoruz.
QNB Finansbank için KOBİ bankacılığının önemi nedir?
KOBİ bankacılığında özel bankalar arasında dördüncü sıradayız. Banka bilançosunun yaklaşık 3’te 1’lik kısmını KOBİ’ler oluşturuyor. 2019’da sektördeki toplam KOBİ kredilerindeki pazar payımız yüzde 5,6’ya, özel bankalar arasında KOBİ kredilerindeki pazar payımız yüzde 10,6’ya ulaştı.
Özel bankalar içinde 2019’da burada 1,5 puanlık pazar payı kazandık. Bu da KOBİ’lere ne kadar güçlü destek olduğumuzun göstergesi. 2020’de sektörden yüzde 30-40 daha hızlı büyümek istiyoruz. Beklentimiz piyasanın yüzde 15 büyümesi, biz ise KOBİ tarafında yüzde 20’lerde büyümeyi hedefliyoruz.
“DİJİTAL KÖPRÜ ÜCRETSİZ DEVAM EDEBİLİR”
YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Dijital Köprü’de her şey istediğimiz ve hedeflediğimiz gibi giderse 2021’den sonra dahi ücretsiz olarak devam edebiliriz.
Ancak dijital dünyada her şeyi önceden kestirmek, beş yıl sonrasını şimdiden planlamak çok kolay değil. Biz de burada tutamayacağımız bir söz vermek istemediğimiz için projenin 2021 sonuna kadar ücretsiz olduğunu söyledik.
Ama 2021’den sonra da bu hizmeti mümkün olduğunca ücretsiz vermek istiyoruz. Aynı kapsamda mı ilerleyeceğiz, hangi hizmetler ücretli hangileri ücretsiz olur, bunları o gün geldiğinde yeniden değerlendireceğiz.
YÜKSEK REKABET
Piyasada, e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi hizmetlerin verildiği alanda rekabet çok yüksek. Birçok şirket bu hizmetleri veriyor. Herkes şunu bilmeli ki eğer ücretli yapmaya karar verirsek piyasadaki fiyatların üzerinde bir ücretlendirme politikamız olmayacak.
İsteğimiz, mümkün olduğunca fazla KOBİ’ye ulaşmak. Bu dijital hizmetleri ücretsiz olarak verdiğimiz sürece KOBİ’ler de QNB Finansbank ile daha fazla çalışmak isteyecek.
“KOBİ’LERE TÜM İŞ ALANLARINDA DESTEK VERİYORUZ”
“KOBİ bankacılığında sadece kredi vererek büyümek istemiyoruz. KOBİ’lere tüm iş alanlarında destek veriyoruz. Dijital Köprü ile dijitalleşmelerine yardımcı olurken başka çözümlerle de KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıyoruz.
KOBİ’ler bankayla birçok alanda çalışabiliyor, her birinin ayrı ayrı ücretleri olabiliyor. Bu da maliyetli olup kafa karıştırabiliyor.
“Rahat Paket” isimli çözümümüzde, ilgili KOBİ ölçeğine ve yaptığı işe göre yıllık sabit bir ücret ödüyor ve onun dışında her çözümü ücretsiz alabiliyor. KOBİ’lere akıl rahatlığı veren bu paketten müşterilerimizin yüzde 50’si yararlanıyor.
Ayrıca KOBİ’lerin hizmet almak için şubeye gelmesi şart değil. İnternet ve cep şubelerimiz ile çağrı merkezimiz KOBİ’lere özel kurgulandı. Bu da onlara kolaylık sağlıyor.”
“QNB EFİNANS SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ KONUMDA”
“e-Dönüşüm çözümlerini bu kapsamda sunan başka banka yok diyebilirim. Biz bu hizmeti iştirakimiz olan QNB eFinans’tan alıyoruz ve QNB eFinans’ın da sektörde birçok rakibi var.
Ancak QNB eFinans çok uzun süredir bu sektörde aktif ve Dijital Köprü Projesi’yle de beraber sektörün de en büyüğü hale gelmiş durumda. Türkiye’nin en büyük kurumsal şirketlerine de bu hizmeti veren bir şirket. Dolayısıyla altyapısı ve teknik kabiliyeti son derece güçlü ve bu alanda öncü.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?