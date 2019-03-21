Ekonomideki küçülme üçüncü çeyreğe sarkabilir
Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Türkiye ekonomisinin 2018’in son çeyreğinde yüzde 3 küçülmesinin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.
Karatepe, “Bu küçülme yalnızca 2019’un ilk iki çeyreğine değil, üçüncü çeyreğe de sarkabilir” diyor.
2019’da ekonominin nasıl seyredeceğini ve büyüme performansını Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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