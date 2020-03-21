Türkiye’nin köklü yerli ilaç şirketlerinden biri olan ve üretimde 75 yılı geride bırakan Santa Farma, ihracat ve yeni üretim kanallarıyla pazarda ilk üç şirketten biri olmayı hedefliyor.

Bu hedefle yeni pazar arayışlarını hızlandıran şirket, GEBKİM’deki 150 milyon kutu üretim kapasiteli tesisinde yurtdışındaki ilaç şirketlerine fason üretim yapmaya da hazırlanıyor.

Yerli ilaç üreticileri içinde ilk üçe girmek için çalıştıklarını aktaran Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erol Kiresepi, bu hedef doğrultusunda OTC gibi yeni alanlara girerek ve ihracatla büyüyeceklerini söylüyor.

Aynı zamanda Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) Başkanı olan Erol Kiresepi ile koronavirüs salgınının ilaç pazarına etkilerini ve şirket planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.