Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) en son tahminlerine göre, koronavirüs nedeniyle bu yıl havacılık sektöründe 84 milyar dolar zarar yazılacak.

Havacılıkta önde gelen şirketlerden biri olan ve geçen yıl yaklaşık 90 milyon yolcuya hizmet vererek 764 milyar Euro ciro yapan TAV Havalimanları, bu yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 62 kayıp yaşadı.

Dünyada 15 havalimanını işleten TAV Havalimanları, bu süreçte yatırım için gelişmekte olan pazarlara odaklandı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, henüz net bir öngörü yapmadıklarını fakat iyimser bir tahminle bu yılın yüzde 40 küçülmeyle kapanabileceğini söylüyor.

Şener, havacılık sektöründeki toparlanmanın ise 2022’de mümkün olacağını öngörüyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.