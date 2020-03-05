Insurtech’lerle yeni ürünler sunacağız - Ekonomist

Insurtech’lerle yeni ürünler sunacağız
Sigorta sektörünün önemli oyuncularından biri olan Anadolu Sigorta, Eylül 2019’dan beri Mehmet Şencan liderliğinde yoluna devam ediyor.
Bu yıl 95’inci yılını kutlamaya hazırlanan Anadolu Sigorta, tüm branşlarda hizmet veren bir şirket olarak önümüzdeki dönemde de kapsayıcı olmayı sürdürmeyi planlıyor.
Agresif rekabetten yana olmadıklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, dengeli büyüme ve pazar payını geçen yıla göre artırma hedefiyle hareket edeceklerini söylüyor.
Yatırım gelirlerinin düşmesinden dolayı bu yıl sigortacılık faaliyetinden elde edilecek kârlılığının ön plana çıkacağını söyleyen Şencan, yeni ürünler üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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