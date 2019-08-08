Sabiha Gökçen’i şehir havalimanı olarak konumlandırıyoruz
Atatürk Havalimanı nın 5 Nisanda kapanmasının ardından kendini İstanbul un şehir havalimanı olarak konumlandıran İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı büyümesini sürdürüyor.
Levent Gökmen Demirciler
lgokmen@ekonomist.com.tr
2020’de metro bağlantısının devreye girmesi ve ikinci pistin bitmesiyle birlikte kapasitesi artacak ve kolay ulaşılabilir olacak. İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) CEO’su Ersel Göral, 2020 yılında yolcu kapasitesini yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartmayı amaçladıkları ve yeni terminal binasının temelini atmayı planladıklarını söylüyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu sayısı açısından bugün Türkiye’nin en büyük ikinci, Avrupa’nın ise en büyük 12’nci havalimanı. 2018 yılında yolcu sayısını yüzde 9 oranında artıran İSG, toplam 34 milyon 59 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. 2017 yılında bu rakam 31 milyon 316 bin olarak gerçekleşmişti.
2017 yılında 10 milyon 339 bin olarak gerçekleşen dış hat yolcu sayısı ise, 2018’de yüzde 11 oranında arttı ve 11 milyon 672 bin olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yolcu uçağı sayısında toplamda yüzde 7’lik artış yaşanırken toplam yolcu uçağı sayısı 222 bin 985 oldu. Dış hat uçuşu yapan yolcu uçağı sayısı 2018 yılında yüzde 10, iç hat uçuşu yapan yolcu uçağı sayısı ise yüzde
5 oranında arttı. İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) CEO’su Ersel Göral ile şirketin başarı öyküsünü ve projelerini konuştuk:
Şirketin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız? Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, hizmet sağladığı iş ortakları ile beraber sadece düşük bedelli havayollarına değil star alliance üyesi havayollarına hizmet veriyor. Yine güvenlik konusunda taviz vermeyen, hız, zamanında kalkış ve havalimanı içerisinde kolay ulaşılabilirlik konusunda -ki bu konular bizim sektörümüzde önemli müşteri tercihlerdir- ulaştığı hatlar ile farklı coğrafyalara ulaşabilen bir şehir havalimanı konumuna ulaştı.
İSG olarak terminal işletmesini devraldığımız 1 Mayıs 2008 tarihinden bu yana daima havalimanımızın marka değerini artırmak için çaba gösterdik. Bu dönemde iletişim çalışmalarımızı “yeni” konsepti üzerine kurguladık. İletişimimizin hedefinde İstanbul’un yanı sıra İzmit, Adapazarı, Bursa, Yalova gibi iller de oldu. “Uzaklık” algısını ortadan kaldırmak için iletişim çalışmaları yaptık. Medyadaki önemli kanaat önderleri ile bir araya geldik. Reklam filmi hazırladık. İlerleyen yıllarda bu çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik.
Bu yıl özellikle vurguladığınız tema nedir?
Sektörümüzde değişen dinamikleri ve İstanbul Havalimanı’nın yanı sıra metro ve Osmangazi Köprüsü gibi ulaşım alanındaki yeni yatırımları dikkate alarak 2019 yılı ile birlikte markamızın iletişim odağına “şehir havalimanı” konseptini yerleştirdik. İç ve dış iletişimizde şehir havalimanı (city airport) vurgusunu hem mesajlarımızda, hem de görsel uygulamalarımızda yer verdik.
Medya iletişimimizde bu odağı aktardık. Şehir havalimanı algısının yanında yolcusuna zaman kazandıran havalimanı kavramını da iletişim çalışmalarımızın içine yerleştirdik. Bir terminal işletmesi için yolcusuna zaman kazandıran uygulamaları hayata geçirmek günümüzde olmazsa olmaz bir realite. Biz de marka algımızın güçlenmesi adına yatırımlarımızı sürdürüyor, akıllı havalimanı projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz.
2018 yılını nasıl geçirdiniz?
Yolcu sayısı açısından bugün Türkiye’nin en büyük ikinci, Avrupa’nın ise en büyük 12’nci havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, geride bıraktığımız 2018 yılında yolcu sayımızı yüzde 9 artırdık ve toplam 34 milyon 59 bin misafire ev sahipliği yaptık. 2017 yılında bu rakam 31 milyon 316 bin olarak gerçekleşmişti.
Öte yandan 2017 yılında 10 milyon 339 bin olarak gerçekleşen dış hat yolcu sayımız ise 2018’de yüzde 11 oranında arttı ve 11 milyon 672 bin olarak kayıtlara geçti. Geçen yıla göre iç hat yolcu sayımızın artışı yüzde 7 oldu ve 22 milyon 387 bin olarak gerçekleşti.
2018 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan yolcu uçağı sayısında toplamda yüzde 7 oranında bir artış elde ettik ve toplam yolcu uçağı sayımız 222 bin 985 oldu. Dış hat uçuşu yapan yolcu uçağı sayısı 2018 yılında yüzde 10, iç hat uçuşu yapan yolcu uçağı sayısı ise yüzde 5 oranında arttı.
2019 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Atatürk Havalimanı’nın 5 Nisan’da kapanmasının ardından kendimizi artık İstanbul’un şehir havalimanı olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. 2020 yılı içinde metro bağlantısının devreye girmesi ve 2’nci pistimizin bitmesi ile birlikte hem kapasitemizi, hem de kolay ulaşılabilirliğimizi tamamlamayı hedefliyoruz.
Kapasitede bir artış olacak mı?
İstanbul Havalimanı inşaat sürecinde artması muhtemel yolcu sayımız için önlemler almaya başlamıştık. Geçen yıl iç hatlar ek terminal binamızı hayata geçirerek kapasitemizi 33 milyondan 41 milyona çıkardık. Bir yandan da terminalimizde yolcularımıza zaman kazandıracak hamlelerimiz devam ediyor.
Güvenlik girişinden itibaren check-in, pasaport kontrolü ve gate bölgelerinde hayata geçirdiğimiz teknolojik ve inovatif yatırımlarla misafirlerimize artık daha hızlı ve daha güvenli seyahat imkânı sunuyoruz; bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bunların yanında 2020 yılındaki önemli bir başka hedefimiz, tamamlanmasıyla yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartmayı amaçladığımız yeni terminal binamızın temelini atmak olacak.
KSS ve sürdürülebilirlik alanında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak geride bıraktığımız 2018’de 10’uncu yılımızı kutladık. 10’uncu yılımıza yakışan anlamlı bir projeye destek olduk. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV) toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla hayata geçirdiği projeleri destekliyoruz.
İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın (İZEV) “Hayat ve Biz” adıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Pink Floyd grubunun kurucusu ve solisti Roger Waters “Another Brick In The
Wall” şarkısının kullanım haklarını 2 yıl süreyle vakfa bağışladı.
İZEV’li gençler, “Another Brick In The Wall” şarkısını “Yaşam Hakkı – Duvar” adıyla İclal Aydın, Koray Avcı, Kubat ve Funda Arar gibi ünlü isimlerin de desteğiyle Türkçe olarak seslendirdiler ve bu şarkının klibi çekildi. Aynı zamanda Hayvanlar ve Biz isimli sergiyi ise ilk önce Sabiha Gökçen’de sergiledik. Bu yıl da projeye desteğimizi sürdürüyoruz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projemiz ve terminal içinde yapılan özel gün aktiviteleri bize toplam 16 ayrı ödül getirdi. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok yarışmaya katılarak, emeklerimizin taçlandırılması için çalışmalar yaptık. Aldığımız her bir ödülün, markamızın değerine yapmış olduğu katkı çok büyük oldu.
HEDEFİMİZ TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ HAVACILIK MARKASI OLMAK”
Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın ise 12’nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Türk sivil havacılığının en önemli oyuncularından biri olarak havalimanı işletmeciliğinde başarı dolu 11 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor.
İSG olarak amacımız Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun olarak sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da Türkiye’nin güçlü bir havacılık markası olmak ve bunu devam ettirmek. Terminal işletmeciliğinde geldiğimiz 11 yılın sonunda ulaştığımız nokta, bu yolda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor.
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