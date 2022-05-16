TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ‘Yılın Sivil Toplum Önderi’ seçildi. “Gücünü gönüllülerinden alan bir halk hareketiyiz” diyen Deniz Ataç; etkin kamuoyu oluşturma ve iklim krizi odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini kaydediyor.

TEMA Vakfı; Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 Eylül’de, erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak hedefiyle kuruldu.

Temel odağı ‘toprak’ olan TEMA Vakfı; su, orman, hava, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması, insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışıyor.

Tüm bu özverili çalışmalarıyla TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde, ‘2021’in Sivil Toplum Önderi’ ödülünü Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ile paylaştı.

“Sürdürülebilir yaşam, doğaya dost politikalarla mümkün” diyen Deniz Ataç; doğal varlıkların yönetimi, arazi tahribatının engellenmesi, doğru arazi planlaması ve iklim değişikliğine odaklanarak bilimsel politikalar geliştirdiklerini söylüyor.

81 ilde TEMA Vakfı bağışçıları sayesinde oluşturulan en az bir orman olduğunu kaydeden Ataç; 1 milyon kayıtlı gönüllü hedefine mayıs ayı bitmeden ulaşacakları bilgisini de veriyor. Deniz Ataç ile TEMA Vakfı’nın çalışmalarını konuştuk.

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