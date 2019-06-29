Turizm ve enerjiye yatırım yapacağız
Ortadoğu Holding, inşaat, turizm, enerji, sağlık, lojistik ve çevre teknolojileri alanlarında faaliyet gösteriyor. Ortadoğu Holding İcra Kurulu Üyesi Nusret Kayhan Apaydın, 2020 yılı sonuna kadar turizm ve enerjiye 300 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söylüyor.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
lgokmen@ekonomist.com.tr
İnşaat sektöründe “Resim” markasıyla projeler üreten Ortadoğu Holding, turizm, enerji, sağlık, lojistik ve çevre teknolojileri alanlarında da faaliyetleri bulunan bir grup. Turizm alanında “WOME Deluxe” markasıyla lüks aile oteli konseptine sahip olan holding, turizm ve inşaat yatırımlarına 2019 yılında da devam ediyor.
Yenilenebilir enerjiye odaklanan holding, 2020 yılı sonuna kadar RES ve jeotermal enerjiye yabancı ortak alarak yatırım yapmayı da planlıyor. Günümüzde Türkiye’de Estetik ve Obezite Enstitüsü alanlarında uzmanlaşan ilk kurumlardan biri olan Nişantaşı Hastanesi ile sağlık alanında hizmet veriyor.
Ortadoğu Lojistik markası ile kara ve deniz taşımacılığında faaliyet gösteren holding, Avrupa ülkelerine taşımacılık da yapıyor. 2018’i 400 milyon TL civarında konsolide ciro yapan grup, inşaat sektöründeki daralma nedeniyle bu yıl için 300-350 milyon TL aralığında ciro hedefliyor.
Ortadoğu Holding İcra Kurulu Üyesi Nusret Kayhan Apaydın ile grubu ve yatırım planlarını konuştuk.
Ortadoğu Holding’in faaliyetlerinin sektörlere göre dağılımından bahseder misiniz?
Ana faaliyet alanımız inşaat, ardından turizm, sağlık, enerji, lojistik ve çevre teknolojileri geliyor. İnşaat sektöründe bugüne kadar 1 milyar dolara ulaşan portföyle 5 binden fazla konut ürettik. Şu anda 2021 sonunda teslim etmeyi planladığımız Kağıthane’deki Resim Modern projemiz devam ediyor. 350 konutluk projemizin 40 dairesini sattık. Bin 400 konutluk Resim İstanbul projemizde de sadece 100 konut kaldı. Ruhsatı alınmış 400 konut ve 10 ticari alandan oluşan Sancaktepe’de konumlanacak Resim Hayat ile 300 konuttan oluşacak olan Resim Çengelköy projelerine ise piyasaların istikrarlı hale gelmesiyle başlamayı planlıyoruz. İnşaattaki daralma nedeniyle inşaatın ağırlığı bu yıl ve önümüzdeki yıllarda azalacak. Turizm ve enerji alanında yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde planladığınız yatırımlarınız neler?
Turizm alanında Türkiye’nin lüks konseptli aile oteli WOME Deluxe ile başarı yakaladık. Bu marka ile Trabzon’da hem şehir hem kıyı oteli olacak bir otelin hafriyat çalışmalarına başladık. 200 odalı bu otelimiz yaklaşık 29 milyon dolarlık yatırımla iki yıl sonra tamamlanacak. Orta vadede WOME Deluxe markası ile Fethiye, Marmaris ve Bodrum’da da oteller açıp zincirleşme planımız var. Markamızı yurtdışına açmamız için Fas ve İspanya’dan talepler var, onları da değerlendiriyoruz.
Yenilenebilir enerji alanında büyümeyi planlıyorsunuz. Bunun için hangi yatırımları yapacaksınız?
Enerji, ülkemiz için önemli bir konu. Holdiang olarak yenilenebilir enerjiye odaklandık. Güneş enerjisi dışında yenilenebilir enerji konusunda yatırım planlarımız bulunuyor. Türkiye güneş, rüzgar, jeotermal kaynakları olan şanslı bir ülke. Mutlaka yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmemiz lazım. Enerji konusunda Demirer Enerji ile ortaklığımız var. Rüzgarda 600 MW’lık kurulu gücümüz bulunuyor. Toplamda 144 MW’lık dört yeni ruhsatımız var. Çankırı Çerkeş’te, İzmit Karamürsel’de ve Sinop Boyabat’ta iki tane olmak üzere bu dört rüzgar santraline toplamda 200 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. 2020 sonuna kadar kurmayı planladığımız bu projelere ortak olarak yapmayı planladığımız yabancı gruplarla görüşmelerimizde sona yaklaştık.
Jeotermal enerji konusunda da yatırım planlarınız var mı?
Evet. Holding olarak yatırım yapmayı planladığımız alanlardan biri de jeotermal enerji. Üçü Manisa’da biri de Kütahya’da olmak üzere dört jeotermal sahasında ruhsatımız var. 24 MW ile başlayıp 50 MW’a kadar çıkabilecek yatırımlar planlıyoruz. 2020 sonuna kadar tamamlamayı planladığımız yaklaşık 80-85 milyon dolarlık bu yatırımlar için de yabancılarla ortaklık görüşmelerinde bayağı ilerlemiş durumdayız.
Bahsettiğiniz yatırımlar dışında önümüzdeki dönemde planladığınız başka çalışmalar, odaklandığınız yeni alanlar var mı?
Çevre teknolojileri günümüzde öne çıkan ve gelecekte de gelişecek bir diğer önemli alan. Bizim de bu alanda yeni yatırımlarla var olmak gibi bir hedefimiz bulunuyor. Çevre teknolojileri alanında İzmir Torbalı’da tehlikesiz sanayi atıklarını bertaraf ettiğimiz bir tesisimiz var.
Tehlikeli-tehlikesiz atıkları, evsel atıkları toplayıp işleyerek kompost gübre-yakıt üretmek üzere bir tesis kurmayı planlıyoruz. Bahsi geçen bu yatırımımız için yer arayışımız sürüyor. Henüz bir yer belirlememekle birlikte fabrikaların yoğun olduğu yerler olarak öne çıkan Kocaeli ya da Manisa’da olabilir. Bunun dışında atıktan türetilmiş yakıt (ATY) yapma projemiz de bulunuyor.
“SAĞLIKTA ESTETİK VE OBEZİTEDE UZMANLAŞTIK”
“Ortadoğu Holding, Türkiye’de özel hastanecilik hizmetine yeni bir boyut kazandırarak uluslararası JCI akreditasyon belgesini alan ilk sağlık kuruluşu Memorial Hastanesi’nin kurucularından biridir. Uzun yıllar sağlık sektöründe faaliyet gösterdikten sonra şu anda Türkiye’de yine bir ilk olan Estetik ve Obezite Enstitüsü alanlarında uzmanlaşan Nişantaşı Hastanesi ile hizmet veriyoruz. Nişantaşı Hastanesi’nde 2018 yılında yapılan yaklaşık 5 bin cerrahi operasyonun 3 binden fazlası estetik ve plastik cerrahi alanında gerçekleştirildi. Ayda ortalama 200 civarında saç ekimi yapıyoruz. Hastanemizde büyük oranda yabancılara hizmet veriyoruz. Obezite cerrahisi, mide küçültme, balon, mide botoksu gibi uygulamaların da yapıldığı hastanemizin müşterilerinin yüzde 75’i yabancılardan oluşuyor.”
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