Türkiye’nin en büyük 12’nci bankası olacağız

Ocak 13, 2019 0 Yorum 144 Okunma
Türkiye’nin en büyük 12’nci bankası olacağız

Cenk Kaan Gür, 2017’nin sonbaharında Katar sermayeli Alternatif Bank’ın genel müdürlüğü görevini üstlendi.

Beş yıllık bir projeksiyon çizdiklerini söyleyen Gür, “Verimli ve kârlı büyüyerek, 2023’te Türkiye’nin en büyük 12’nci bankası olmak istiyoruz” diyor.

Alternatif Bank, Katarlı ortaktan almakta olduğu sermaye desteğinin de katkısıyla beş yıl içinde en büyük 12’nci banka olmak istiyor. Gür ile Alternatif Bank’ın hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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