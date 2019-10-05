Ulusal şampiyonlar yaratmamız gerekiyor
Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, ABD’den sonra Türkiye’de de büyümenin neden yavaşladığı üzerine çalışıyor.
Akçiğit, Türkiye’de büyümenin yeniden hızlanması için yeni ulusal şampiyonlar yaratılması gerektiğini söylüyor.
Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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