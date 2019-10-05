Ulusal şampiyonlar yaratmamız gerekiyor

Ekim 5, 2019 0 Yorum 62 Okunma
Ulusal şampiyonlar yaratmamız gerekiyor

Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, ABD’den sonra Türkiye’de de büyümenin neden yavaşladığı üzerine çalışıyor.

Akçiğit, Türkiye’de büyümenin yeniden hızlanması için yeni ulusal şampiyonlar yaratılması gerektiğini söylüyor.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap