Pandemi ve son dönemde artan maliyetler nedeniyle zorlu bir süreç yaşayan ilaç sektörü, geçen yılı kutu bazında yüzde 3 küçülmeyle kapattı. Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, “Hedefimiz sağlıklı büyümek ve uluslararası şirketlerin üretim üssü olmak” diyor.

Pandemi sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ilaç sektörü oldu. 61 milyar TL’lik pazar büyüklüğüne ulaşan sektörde, geçen yıl 2,4 milyar kutu satış gerçekleşti.

Bu bir önceki yıla göre yüzde 3’lük düşüşe işaret ederken, bu düşüşte pandemi sürecinde hastaneye gitmekten çekinmenin önemli bir payı oldu.

En son yaşanan maliyet artışları karşısında gelen zam oranı ise sektörü mutlu etmedi. Geçen ay onaylanan yüzde 37’lik zam oranına karşılık maliyetlerdeki artışın yüzde 100’ün üzerinde olduğuna işaret eden Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, bu zorlu süreçte sağlıklı büyüme hedefiyle yatırımları sürdürdüklerini söylüyor.

Genveon, Novartis’ten satın aldığı Gebze’deki tesisin de katkısıyla 2021’de hızlı büyüdü.

Satın aldıkları tesiste ilk etapta 30 milyon TL, bu yıl ise 50 milyon TL’lik yatırımı devreye alıp yeni alanlara girerek büyüyeceklerini söyeylen Erhan Baş ile ilaç sektöründeki son gelişmeleri ve şirketin yeni dönem hedeflerini konuştuk.

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