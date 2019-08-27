Yatırımlara AR-GE’yle devam edecek
2018 yılında değişim yılı olarak geçiren Prometal, 2019’da AR-GE odaklı projelerle büyümeyi hedefliyor. Prometal AR-GE Merkezi Direktörü Ümmet Ayyıldız, projelerin devreye alınabilmesi amacıyla cironun yüzde 2,5’ini AR-GE’ye ayırdıklarını söylüyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
Prometal, 2000 yılında Bursa’da faaliyetine başladı. Metal enjeksiyon kalıp tasarımı, imalat ve yüksek basınçlı hassas zamak ve alüminyum döküm parça üretimi yapan şirket, otomotivden kapı pencere aksesuarına, elektrik-elektronikten gaz musluklarına kadar birçok değişik sektörde hizmet veriyor.
2018’in aralık sonunda AR-GE merkezini kuran şirket, cirosunun yüzde 2,5’ini AR-GE’ye ayırıyor. Prometal AR-GE merkezinde halen 25 kişi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.
Önümüzdeki dönemde alüminyum enjeksiyon alanında büyümeyi planladıklarını söyleyen Prometal AR-GE Merkezi Direktörü Ümmet Ayyıldız, “2020 yılına kadar, fabrikamızın bu bölümünü yatırımlarla genişletip, yeni ve farklı bir fabrika alanında Prometal alüminyum döküm fabrikamızı kuracağız” diyor.
AR-GE merkezi faaliyetlerinde üniversite, sanayi iş birliklerine önem verdiklerini söyleyen Ümmet Ayyıldız sorularımızı yanıtladı:
Prometal’i kısaca tanıtır mısınız? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz, ne gibi ürün ve hizmetler sunuyorsunuz?
Prometal 2000 yılında Bursa’da faaliyetine başladı. Metal enjeksiyon kalıp tasarımı, imalatı ve yüksek basınçlı hassas zamak ve alüminyum döküm parça üretiminde deneyimli kadrosuyla, otomotivden kapı pencere aksesuarına, elektrik-elektronikten gaz musluklarına kadar birçok değişik sektördeki müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet vermekte.
Mevcut kapasitesiyle 0,5 gr’dan 1 kg-a kadar zamak döküm parçalar, 2,5 kg-a kadar da alüminyum döküm parçalar üretilebiliyor. Prometal müşterilerinin 1.000 adet/lot’tan 7 milyon adet/lot’a kadar değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verecek kapasiteye sahip.
Yine üretimini yaptığı parçalara diş açma, montaj, kaplama, boyama gibi prosesler uygulayarak müşterilerine bitmiş ürün hizmeti sunuyor. Müşterilerimize kalite ve zamanında teslimattan ödün vermeden, global tedarikçi olarak rekabetçi fiyatlarımızla IATF 16949 ve ISO 14001 standartlarıyla hizmet vermeye devam ediyoruz.
Geçen yılı nasıl kapattınız? Hangi projeleri gerçekleştirdiniz?
2018 yılında pek çok başarılı projeler gerçekleştirdik. Emniyet kemeri ve hava yastıkları üreticisi Autoliv ile birlikte bir yıllık tedarikçi gelişim programını başarıyla uygulayarak, yalın üretim sistemimizi geliştirip müşterimiz tarafından sertifikalandırıldık.
Başta kalite göstergelerinde bir önceki yıla göre yüzde 50 iyileştirilmiş, kayıpların azaldığı ve verimliliğin arttığı bir yapıya sahip olduk. Böylece mevcut ve yeni müşterilerin VDA standartlarındaki denetimlerini daha kolay tamamlamanın avantajını sağladık.
Son olarak 2018 yılında Valeo Fransa denetimini başarıyla geçerek tedarikçi portföyünde yer almaktayız. Festo ve Samsung gibi sektöründe lider firmaların Türkiye’deki öncelikli tedarikçisi olduk. 2018 yılı tam bir değişim yılı olarak gerçekleştirildi.
Yalın dönüşümün başarılı bir şekilde yürütülmesiyle güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması şirketin vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesine imkan tanımış ve önümüzdeki yıllarda süreçlerin daha etkin yönetimine ve katma değerli faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle müşteri memnuniyetinin sağlanmasının yolları açılmıştır.
2019 yılı nasıl geçiyor sizin için? Yıl sonu büyüme hedefiniz nedir?
2019 yılında gelişmelerimizi ve yatırımlarımızı daha çok potansiyel müşterilere duyurarak iş hacmimizi kurumsal ve global müşterilerle genişletmek beklentimizdir.
2019 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Şirketimizin önümüzdeki beş yıllık hedefleri doğrultusunda; bu yıl yeni yatırımlarına ilk olarak multislide teknolojisi ile üretim yapacak yeni makineler dahil ederek başladı. Bu teknoloji, zamak enjeksiyon dökümde daha hassas toleranslarda ve yüksek verimlilikte çıktı sağlamaktadır.
2019 yılı ocak ayında ilk makinemiz devreye alındı. Yine 2019 yılında tamamlanacak olan yatırım ile multislide üç adet döküm enjeksiyon makinemiz devreye girecek olup, yeni projeler için kapasite yaratıldı. Alüminyum enjeksiyon preslerimize bir yenisini daha ilave ederek kapasitemizi bu yıl için yüzde 30 arttırmış olduk.
Yeni projelerimizi ve gelen teklif değerlendirmelerini dikkate alarak; alüminyum enjeksiyon alanında büyümek öncelikli hedeflerimiz. 2020 yılına kadar, fabrikamızın bu bölümünü yatırımlarla genişletip, yeni ve farklı bir fabrika alanında Prometal alüminyum döküm fabrikamızı kuracağız.
AR-GE merkezi faaliyetlerimizde üniversite, sanayi iş birliklerine önem veriyoruz. Mevcut ve devreye alınacak projelerimizin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla yeni prosesler, yeni ölçü ve kontrol makinelerinin devreye alınmasıyla çıktıların performansına yönelik yatırımlarımız devam ediyor.
2019 yılında ihracatta büyüme hedefiniz nedir?
Ayda 9 milyon adet parça üretimi gerçekleştirdiğimiz şirketimizde Avrupa’ya zamak ve alüminyum tedarik ediyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 70’ini dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediyoruz. 2019 yılı gerçekleştirilen yatırımlar, arttırılan kapasite ve kurulan üretim & yönetim sistemleriyle kademeli olarak ilk olarak 25 milyon Euro hedefimiz bulunuyor.
AR-GE merkezinizde geliştirilmiş ürünlerden bahsedebilir misiniz? Sektörde fark yarattığınız ürünler var mı?
AR-GE merkezi olmamızla birlikte üç patent başvurusu yaptık. Son olarak gerçekleştirdiğimiz araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle sektöründe lider müşterimizin sac olarak kullandığı buzdolabı parçasını geliştirdiğimiz tasarım ve tekniklerle alüminyum olarak üretmeyi başardık. Bu çalışma sayesinde müşterimizde maddi kazançlar yaşandığı gibi Polonya merkezli üretim hacmi ülkemize transfer etti.
Türkiye’de AR-GE yatırımlarının artması için ne gibi adımlar atılmalı? Destekleri yeterli buluyor musunuz?
AR-GE yatırımlarının işletmelere büyük bir avantaj sağladığı, ülke ekonomisine katkı sağladığı herkesin ortak görüşüdür. Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın devreye aldığı destekler sayesinde ülkemize döviz girişini hızlandırdığı gibi katma değerli ürünlerin geliştirilmesine imkan tanıyor.
Özellikle AR-GE merkezlerinin üniversite sanayi iş birliklerinin artırılmasıyla nitelikli ve üretken yetkinliklerin oluşturulması ve teknik yeterliliklerin maksimum kullanılması yönünde desteklerin arttırılması önem arz etmekte.
AR-GE merkezlerinin seri üretim aktivitelerinde ürün, proses ve süreç iyileştirilmesine yönelik aktivitelerin geliştirilmesine yönelik desteklerin arttırılmasıyla işletme verimliliğin hızlandırılmasına katkı sağlanması 2020 yılının önceliklerinden olmalı.
Bu kapsamda özellikle dijital dönüşüm ve endüstri 3.0 tamamlama endüstri 4.0 faaliyetlerine geçişin hızlandırılması AR-GE merkezlerinin liderliğinde sürdürülebilmesi ve bu yönde desteklerin arttırılması işletmelere katma değer sağlar.
“CİRONUN YÜZDE 2,5’İ AR-GE’YE’
“2018 Aralık ayı sonu itibariyle ProArGe merkemizin faaliyetlerini sürdürebilmesi, yeni projelerin devreye alınabilmesi amacıyla her yıl arttırılması hedeflenerek cironun yüzde 2,5’i AR-GE’ye ayrılıyor. 2018 Aralık ayı sonu itibariyle devreye alınmış olan Prometal AR-GE merkezimiz halen 25 personelle araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam ediyor”
“AR-GE ÇALIŞMALARI REKABET AVANTAJI SAĞLADI
PROJELERE HIZLA ODAKLANDIK
AR-GE merkezi olduktan sonra yetkinliği artan ve genişleyen organizasyonumuz ile AR-GE projelerimize hızla odaklanmaya başladık. Bu çalışmalar sırasında patent ve telif hakları konuları da artık organizasyonumuzun dikkat ettiği konular arasına girdi. Katma değeri yüksek çıktılara sahip ürün ve yenilikçi proses uygulamaları tüm süreçlerde başladı. Önerilerin hızlandığı ve gelişimin teşvik edildiği sürece girmiş olduk.
AR-GE EKİBİMİZİN YETKİNLİĞİ ARTIYOR
Organizasyonumuzun yetkinlik yönetimi daha önemli hal alırken, bazı çalışanlarımız yüksek lisansa başladılar. TÜBİTAK projelerinin devreye alınması, literatürlerin dikkate alınma faaliyetleri bir hayli hızlandı. Mevcut AR-GE personelimiz başta olmak üzere fuar, seminer ve teknik araştırma gezilerine fırsat verildi.
Üniversite işbirlikleri başlatıldı. AR-GE faaliyetleri ile birlikte işletmemiz; büyüme ve rekabet gücünün arttırılması için devreye alınan bir çok AR-GE projelerinde, devlet teşvığı katkılarıyla, yeni imkanlar kazanmaya başladı.
TERCİH EDİLEN FİRMA OLDUK
Dünya lideri olan markaların global tedarikçisi Prometal, müşterilerimizin “Birlikte ürün tasarımı yapabileceğimiz AR-GE biriminiz var mı?” sorusuna artık “Evet” diyebilen ve bu sayede ortak projelere imza atmaya başlayan, bilinirliği artmış bir firma olmanın gururunu yaşamaktayız.
Prometal’de gerçekleştirilen dönüşümler ve tüm çalışanlarımızın katkısı ile alanında lider olan Festo, Autoliv, Ficosa, Samsung gibi firmaların yeni projelerinde tercih edilen firma olarak sürdürülebilir kazanımlar elde edildi ve çalışmalarımızla devamını sağlamaktayız.
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