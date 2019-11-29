Yeni alanlarla büyümemiz sürecek

Kasım 29, 2019 0 Yorum 65 Okunma
Yeni alanlarla büyümemiz sürecek

Ticari hayatın kalbi sayılan Kapalıçarşı’da altın ticaretiyle uğraşan sarraf, kuyumcu ve sanatkarlar tarafından 1972’de kurulan Sarkuysan, tamamı halka açık çok ortaklı ilk kuruluş olarak biliniyor.

Sarkuysan, elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakırlama üretimi yapıyor.

Yıllık 220 bin tonluk üretim gerçekleştiren şirket, yeni alanlarla büyümesini sürdürecek.

Ekonomist Dergisi olarak her yıl hazırladığımız ‘Anadolu 500’ araştırmamızda bu yıl dördüncü sırada yer alan Sarkuysan’ın yönetim kurulu başkanı Hayrettin Çayçı ile şirketin gelecek vizyonunu konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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