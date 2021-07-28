Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun yapım ve işletmesini üstlenen ICA, son dönemde yeni yatırım ve çevre projeleri ile dikkat çekiyor. ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, “Yeni bir ödeme sistemi üzerinde de çalışıyoruz” diyor.

ICA, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş’in lokomotif şirketi IC İçtaş İnşaat’ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun yapım ve işletmesini üstlenen şirketi. 2020 yılında 9 milyar 510 milyon TL’lik ciroya ulaşan IC İçtaş İnşaat (ICA), 26 Ağustos 2016’dan bu yana özel otoyol işletmeciliği alanında hizmet veriyor.

Arıza yapan bir aracın ücretsiz çekici hizmeti ile güvenli yere kadar götürülmesinden yolda trafik güvenliğini tehdit edebilecek bir materyal varsa hızlıca müdahale edilmesine, kışın tuzlama çalışmalarının yapılmasından sürücülerin seyahatleri esnasında doğabilecek ihtiyaçları için dinlenme tesislerine kadar pek çok hizmet veren şirket, yeni yatırımlarla faaliyetlerini sürdürüyor.

Trafik mühendisliği ve akıllı iletişim sistemlerinin tüm olanaklarından faydalandıklarını belirten ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, “Hem çalışan güvenliği hem yol güvenliği ve konforu için son teknolojiyi takip etmeye ve bu konularda yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu yıl sonlanmadan lansmanını yapacağımız, sürücülere otoyolumuzda kolayca ödeme yapma imkanı sağlayacak yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyoruz” diyor.

Bu proje ve diğer sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yaklaşık 8 milyon TL yatırım yaptıklarını söyleyen Soğukpınar ile özel otoyol projelerinden çevreci çalışmalarına kadar pek çok konuyu konuştuk.

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