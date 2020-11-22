Dünyada son yıllarda büyük ilgi gören Çin merkezli mobil aksesuar markası Mcdodo, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Mcdodo ürünlerini Türkiye’de pazarlayacak olan Metro İletişim Akseuarları’nın genel müdürü Mehmet Uçurum, “Birkaç yıl içinde tüm mobil aksesuar markaları içinde Mcdodo markası ile yüzde 20 pazar payı hedefliyoruz. Ayrıca üretim yatırımı planlıyoruz. diyor.

Aram Ekin Duran

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KOBİ Girişim Kasım sayısından

Kurulduğu 2013 yılından bu yana hızlı bir yükseliş gösteren Çin merkezli global aksesuar markası Mcdodo, Türkiye pazarına da girdi. Günlük pratik kullanım ihtiyaçlarına göre ürettiği şarj kabloları, powerbank’ler ve kablosuz şarj cihazlarıyla kısa süre içinde sektörün öncü markası haline Çinli şirketin ürünleri artık Türkiyeli tüketiciler tarafından da rahatlıkla satın alınabilecek.

Mcdodo ürünlerini Türkiye’ye getiren Metro İletişim Aksesuarları’nın Genel Müdürü Mehmet Uçurum sayısı 250’ye ulaşan Mcdodo ürünlerinin Amazon, Hepsiburada, Arena, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden tüketicilerle buluştuğunu dile getiriyor.

Birkaç yıl içinde Türkiye pazarından yüzde 20 pay almayı hedeflediklerini kaydeden Uçurum ile yeni dönem planlarını konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Çok uzun zamandır ticaretin içinde olan bir aileye mensubum. Teknoloji marketler Türkiye’ye gelmeden önce elektronik pazarının kalbinin attığı Doğubank’ta da uzun yıllar varlık gösterdik. 2013 yılında cep telefonu aksesuarları için yaptığımız bir pazar araştırmasında, piyasada sadece Apple, Samsung ve Blackberry marka aksesuarların bulunduğunu gördük.

Biz de bu markaların yanında, kendi markalarımızla özgün tasarımlar oluşturup yüksek kalite yüksek teknoloji ile satmak amacıyla birkaç markanın aksesuar ürünlerinin ithalatını yapmaya başladık. Amacımız piyasada fiyat ve kalite açısından çeşitlilik yaratmak ve boşluğu doldurmaktı.

Tüketicinin güven duyacağı ve tavsiye edeceği ürünleri, mutlaka kendimiz de kullandık. Satışını yaptığımız her üründe geri dönüşleri hep dikkate aldık ve bu bize sürekli başarı sağladı diyebilirim.

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor?

Şirketimizde şu anda 7 kişi çalışıyor.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Hali hazırda öncelikli müşterilerimiz, ağırlıklı olarak perakende ve toptan satış yapan bayilerimiz ancak özellikle son 6 aylık dönemde bayilerimiz içinden sanal pazar yerlerinde satış yapanların ciroları, ciddi artışlar gösterdi. Biz şu anda müşterilerimiz için sanal pazar yerlerinde ilan açabilmeleri için sürekli dijital veri sağlıyoruz. Bayilerimiz dışında Mcdodo ürünlerine Amazon, N11, Hepsiburada, Trendyol ve Gittigidiyor’dan ulaşmak mümkün.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı, bunlardan bahsedebilir misiniz?

Önümüzdeki dönemdeki satış hedeflerimize paralel olarak, bu konuda bir yatırım kararı düşünüyoruz çünkü AR-GE yatırımları ve üretim bandı oluşturulması, markamızın geleceği için hayati önem taşıyor. Üretim bandımız açıldığı zaman, sınır komşu ülkelere ihracat yapmak tabii ki ilk hedefimiz olacaktır.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Hangi ülkeler? Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir? Gündeminizde yeni ülkeler var mı?

Yurtdışında Gürcistan ve Azerbaycan’a ihracat yapmaktayız ancak ürünler Türkiye’de üretilmediğinden dolayı yeterli destek sağlayamamaktayız. Bizim ihracat konusunda başarılı olabilmek için ürünlerin Türkiye’de üretilmesi gerekmektedir.

2020 yılını nasıl bir büyüme ile kapatmaya hazırlanıyorsunuz?

2019 yılında 15 milyon TL olan ciromuzu 2020 yılı sonuna kadar 20 milyon TL olarak öngörmekteyiz. Bununla birlikte yapacağımız kampanyalarla ve tanıtım etkinlikleriyle 2021 yılı için daha da büyümeyi umuyoruz. Birkaç yıl içinde tüm mobil aksesuar markaları içinde Mcdodo markası ile yüzde 20 pazar payı hedefliyoruz.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor? Bu dönemde pazarlama stratejilerinizde değişikliğe gittiniz mi?

Küresel virüs salgınında en büyük endişemiz tedarik zincirinin aksaması ve satış için yeterli stoğumuzun olmayacağıydı. Ancak Çin’deki salgın sürecinin durması ve fabrikaların çalışması ile ithalatlarımızda herhangi bir sıkıntı olmadı. Ülkemizdede satış yaptığımız bayiler, sanal pazar yerlerinde mağaza açmasıyla, salgın döneminde satışlarımız yavaşlamadı, aksine bazı ürünlerde arttı diyebilirim.

En büyük düşüş seyahat şarjı ürünlerinde oldu. Bu dönemde herkes gibi dijital pazarlamaya ağırlık verdik sosyal medya hesaplarımız üzerinden ürünlerimizin tanıtımı için daha fazla dijital döküman yüklemesi yaptık. Özellikle animasyon video ve animasyon resimlerle dijital pazarlama üzerine yoğunlaştık ve böylelikle daha fazla kişiye ulaştık.

Perakende mağazalar ve bayilerimizle ulaşamadığımız yüz binlere hem pazarlama yaptık hem satış yaptık. Geleceğin satış yöntemi dijital pazarlama ve sanal pazar yerleri öngörüsü ile yatırımlarımızı ve reklam bütçelerimizi bu yönde değerlendirmeye devam edeceğiz.

En çok tercih edilen ürünleriniz hangileri?

Mcdodo olarak mottomuz, ‘sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirmek.’ Burdan yola çıkarak da ürün gamımızda araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbank’ler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran 250’ye yakın ürün var.

Mcdodo, pek çok yenilikçi ve özel tasarımlı inovatif ürünü de tüketiciyle buluşturuyoruz. En çok tercih edilen ürünlerimiz de göstergeli hızlı şarj adaptörleri, hızlı şarj kabloları ve çoklayıcılar (hub’lar) diyebilirim.

“MOBİL AKSESUARDA YENİ DÖNEM”

Bence iPhone 12 ailesi, mobil aksesuar pazarında yeni bir dönem başlatacak. Artık kutudan şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacağı için iPhone 12’ler için tüketiciler alternatif markaları tercih edecek. Kutudan aksesuar çıkmaması müşteri için seçenek oluşturacak.

Tüketiciye diğer markaların ürünlerini deneme fırsatı sunacak. iPhone 12 serisi bu anlamda mobil aksesuar pazarını yüzde 30 büyütecek diye öngörüyoruz. Mesela kutudan çıkmayan kulaklık için Mcdodo’da lightning ve bluetooth kulaklık alternatifleri var. Üstelik İphone’un orjinal kulaklık fiyatının 4’te birine denk geliyor.