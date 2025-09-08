Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle: Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle: Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.