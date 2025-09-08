ARA
DOLAR
41,27
0,07%
DOLAR
EURO
48,43
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
4798,69
0,91%
GRAM ALTIN
BIST 100
10466,23
-2,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiraladı.


Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle: Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle: Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL