8 haftalık ek doğum izni için son gün: Başvurular bugün bitiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum iznine eklenen 8 haftalık ilave izin hakkı için başvuruların bugün sona ereceğini duyurdu.

İlave izin kullanmak isteyen anneler, izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyi çalıştıkları kuruma vererek başvuruda bulunabiliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"İlave doğum izni başvuruları için bugün son gün.

Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor.

Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor."