Futbolda bahis-şike soruşturması: 32 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen Futbolda bahis-şike soruşturması kapsamında 32 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 1 kişi hakkında da arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

33 farklı adrese eş zamanlı operasyon

Futbol kulüpleri yöneticilerine yönelik yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen 33 şüpheli hakkında, İstanbul merkezli 10 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi:

"Profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11. maddesine muhalefet iddiası ile 20.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapılarak gözaltı tedbiri uygulanmıştır.

Operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanmış olup diğer 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam etmektedir.

Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."