Futbolda "bahis" ve "şike" iddiaları: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin 52 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.


Futbolda "bahis" ve "şike" iddiaları: 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü A.Ş. "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Şüphelilerden 5'i tutuklu

Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması istendi.

