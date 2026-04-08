"Türkiye barışın sesini yükseltmeye devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

