Kocaelispor Konya deplasmanına yüksek hızlı trenle gitti

"İyi bir oyun ve 3 puanla dönmek istiyoruz"

Golcü futbolcu Bruno Petkovic'in sakatlandığını ve kendisinin bu müsabakaya hazır olduğunu aktaran Dursun, "Hazırım. 2 haftayı da iyi değerlendirdik. Kısa bir hazırlık maçı yaptık. O da olumlu geçti benim adıma. Fizik ve mental olarak hazırım. 2-3 sakat verdik. Petkovic de dün ne yazık ki sakatlandı. 1-2 sakatımız daha var. Milli aradan geç dönenler de var. Ama biz takım ve kadro olarak iyi takımız. İnşallah bunu yarın dakika 1’den itibaren göstermek istiyoruz.