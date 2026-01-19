Tera Bank’tan basketbola destek

Tera Bank, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin ana sponsoru oldu. Sponsorluk, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için geçerli olacak.

İş birliğinin açıklandığı imza töreni Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan’ın katılımıyla gerçekleşti.

"Basketbolu desteklemek bizim içim stratejik bir tercih"

Tera Bank Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen konuyla ilgili açıklamasında, “Basketbol, kurumsal disiplinin, net rollerin ve ortak hedef bilincinin sahaya en net yansıdığı alanlardan biridir. İşte bu anlayış bizim iş yapma biçimimizle örtüşüyor. Bu nedenle basketbolu desteklemek bizim için bir pazarlama kararı değil, stratejik bir tercih” ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, uzun yıllardır yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en rekabetçi ligleri arasında yer alıyor. Bugün, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olarak Tera Bank aramıza katılıyor. Tera Bank’ın inovasyon ve teknoloji odaklı yaklaşımı, ligimizin dinamizmi ve gelişim vizyonuyla son derece uyum gösteriyor” diye konuştu.