Teşekkürler 12 Dev Adam: Türkiye-Almanya maçı nefes kesti

12 Dev Adam büyük başarı gösterdiği turnuvada gümüş madalyanın sahibi oldu. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 8'de 8 yapan iki takım Türkiye ve Almanya finalde karşılaştı. Almanya'ya 88-83 mağlup olan millilerimiz ikinci olarak gümüş madalya elde etti. İşte maçtan fotoğraflar ve notlar:
1 MAÇTAN NOTLAR
Türkiye: Shane Larkin 13, Şehmur Hazer 2, Cedi Osman 23, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün 28, Ercan Osmani 2, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven
Başantrenör: Ergin Ataman
Almanya: Isaac Bonga 20, Oscar Da Silva, Maodo Lo 2, Tristan Da Silva 13, Franz Wagner 18, Daniel Theis 3, Dennis Schröder 16, Justus Hollatz, Johannes Thiemann 7, Leon Kratzer, Adreas Obst 9
Başantrenör: Alex Mumbru
1. Periyot: 24-22 (Almanya lehine)
Devre: 46-40 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 67-66 (Türkiye lehine)
2 3. kez bir turnuvayı ikinci olarak tamamladık
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasıyla tarihinde 3. kez bir turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Ay-yıldızlılar ilk olarak 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı.
A Milliler, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Yugoslavya'ya 78-69'luk skorla kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 2010 yılında yine Türkiye'de organize edilen o zamanki adıyla Dünya Basketbol Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği ABD'ye 81-64'lük skorla yenildi.
3 Turnuva yolu
A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Polonya ve yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.
4 Almanya'nın ikinci şampiyonluğu
Almanya Milli Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın ardından 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşarak önemli bir başarı elde etti.
5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç sonu sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz. 🏀