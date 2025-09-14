Teşekkürler 12 Dev Adam: Türkiye-Almanya maçı nefes kesti

12 Dev Adam büyük başarı gösterdiği turnuvada gümüş madalyanın sahibi oldu. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 8'de 8 yapan iki takım Türkiye ve Almanya finalde karşılaştı. Almanya'ya 88-83 mağlup olan millilerimiz ikinci olarak gümüş madalya elde etti. İşte maçtan fotoğraflar ve notlar: