Sonbahar ile birlikte önce ilk ve orta öğretim açıldı. Yavaş yavaş da üniversiteler kapılarını açıyor. 1,5 yılın ardından okulların fiziki olarak açılması memnuniyet verici. Okulların açılması gerektiği konusundaki düşüncelerimi bundan yaklaşık 1,5 ay önceki köşe yazımda da aktırmıştım.

Geçen gün Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden sosyolog Prof. Dr. Adnan Gümüş ile konuştum. Konuşmamızda aktardığı cümleyi çok değerli buluyorum. Gümüş, “Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüzde 20/25’i sınıflarda oluyor. Yüzde 75/80’lik bölüm okula gidip gelirken, kantinlerde sosyalleşirken, arkadaş grupları ile etkinlilere katılırken oluyor” diyor.

Okullarımız açıldı açılmasına ancak salgın riskinin arttığı da bir gerçek. Aşılama, hijyen, sosyal mesafe gibi konulara sadece öğrenciler, okul yönetimleri değil; hepimiz daha çok dikkat edeceğiz.

Okullarımızın açık tutulmasının ne kadar önemli olduğunu bu 1,5 yıllık süreç hepimize çok iyi öğretti.

Tabii salgın ile ilgili veriler eğitim öğretimin yanında piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor.

Yayılmaya devam eden delta varyantının etkisi veya olası yeni varyantlar ve aşıların bu türlere etkinliği, yeni bir dalgada ekonomilerin bu yükü ne ölçüde kaldıracağını belirleyecek.

Yine yıl sonuna kadar yurtdışında FED’in beklenen varlık alımı azaltımı ile ilgili takvim öne çıkan gelişme. Yurtiçinde ise TCMB’nin faiz kararı öncelikli konuların başında geliyor.

Enflasyon yüzde 19 olan politika faizine gelmişken, TCMB’nin olası faiz indirimi hamlesinin başta döviz olmak üzere piyasalara etkisini de yakından izleyeceğiz. Geçen hafta içinde İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile bir toplantıda bir araya geldik.

Türkiye’de faizler ve kurlar üzerine konuştuk. Avdagiç, sanayici olarak ani yükselişler ve düşüşlerin işleri olumsuz etkileme potansiyelinin yüksek olduğunu, önemli olanın öngörülebilirlik, daha stabil bir ortam olduğunu ifade ediyor.

Peki bu sonbahar stabil, öngörülebilir mi geçecek? Yoksa piyasalarda dalgalanma boyutları artacak mı? Kapak haberinde Gözde ve Ceren arkadaşlarım, bu soruların yanıtlarını aradı, uzmanlara danıştı. Yine bu süreçte yatırım stratejilerini mercek altına aldık.

Görünen o ki bu sonbahar piyasalar açısından çok da kolay olmayacak. Bu nedenle uzmanların değerlendirmelerini ve önerilerini daha fazla dikkate almamız gerektiği bir sürece giriyoruz.

Sağlıkla kalın…

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