George R. R. Martin’in kitabı Game of Thrones (Taht Oyunları) adıyla diziye de uyarlanan Ateş ve Kan romanında slogan haline gelen bir sözünü hatırladım. ‘Winter is Coming’ yani ‘Kış Geliyor’.

Ekonomist&Capital dergilerinin iş dünyasını buluşturan ve bu coğrafyanın Davos’u olarak tanımlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 2018 yılı etkinliğinde dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açılış konuşması yapmıştı.

Dövizle borçlanmaya sınır getireceklerini ifade eden Şimşek, iş dünyasına borçlanmak yerine ortak alma çağrısında bulunmuştu. Yine “Kış geliyor, hazırlık yaparsak biz bunu başarabiliriz” demişti.

Son dönemde ekonomi gündeminde birinci önceliğimiz döviz kurundaki hareketlilik. Piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e çeken ve çekirdek enflasyon vurgusu yapan TC Merkez Bankası kararı sonrası, TL değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar, TL karşısında rekor üzerine rekor kırıyor. Başkan Şahap Kıvcıoğlu’nun görevden alınacağı yönünde iddialar ortaya atılırken, ismi başkanlık için geçen Semih Tümen ve başka isimler daha görevden alınıyor. Yaşanan bu belirsizlikler dövizin ateşini daha da yükseltti.

Ekonomiye kış geliyor mu, şimdilik söylemek güç ama döviz böyle yukarı hareket ederken, dünyada enerji maliyetlerindeki artış eğilimi sürerken, Covid ile ilgili endişeler artarken hazırlık yapmamış şirketler için kış hiç de kolay geçmez ve maalesef uzun da sürer.

Bu sayımıza gelecek olursak, Ekonomist dergisinin en çok ses getiren araştırmalarından biri olan ‘En Zengin 100’ün 18’incisi ile karşınızdayız. Kapak haberimizde araştırmanın detaylarını okuyacaksınız. Burada şuna vurgu yapmak istiyorum.

Türkiye’nin dev şirketlerinin, ailelerinin büyük ölçüde kışa hazırlıklı olduğunu söylemeliyiz. Yaptıkları işlerle dünyaya açılan gelirlerini döviz bazlı elde eden aileler, olası kur risklerini de hedge ediyor. Tüm yumurtaları aynı sepete koymuyor.

Yine çalışmada dikkat çeken bir konu daha, pandeminin de etkisiyle son yıllarda teknoloji girişimlerinin yarattığı yeni zenginiler listemizde kendilerine yer bulmaya devam ediyor. Sidar Şahin’e, Demet Mutlu, Evren Üçok ve Nazım Salur da eklenmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda bu isimlere yenilerinin eklenmesi kaçınılmaz görünüyor.

Sağlıkla kalın…