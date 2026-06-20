Ağrı'da çilek üretimine yüzde 75 hibe desteği verildi

Çilek üretiminin üreticilere önemli gelir sağladığını vurgulayan Bozkurt, ürünlerin yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu belirterek, üretimin Ağrı genelinde daha da artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Projenin İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yüzde 75 hibe ve yüzde 25 çiftçi katkısı esas alınarak uygulandığını belirten Bozkurt, örnek bahçede görüştükleri üreticilerin projeden memnun olduklarını ifade etti. Bozkurt, "İnşallah Ağrı’da yetişen çilekleri hem hemşehrilerimiz hem de diğer illerdeki vatandaşlarımız tüketerek ilimizin lezzetini ve aromasını tanıyacak. Bu projede emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.