Arkadaşının önerisiyle arıcılığa başladı, ülkeye ödülle döndü

Bölgenin, endemik bitki çeşitliliği ve florasıyla besin değeri yüksek bal üretmeye elverişli olduğunu anlatan Göktepe, şunları ifade etti:

"Geçen yılın başında Paris'te yapılan yarışmada ödül aldım. Bu yıl da Londra'da yapılacak yarışmaya katılacağım. Geçen yıl yağışsız geçtiği için bal rekoltemizde biraz düşüş oldu. Balımızın kalitesine güveniyorum. Londra'da düzenlenecek yarışmada da altın madalya kazanmak istiyorum. Bu bölgenin kaliteli balını dünyaya bir daha duyurmak için elimden geleni yapacağım."