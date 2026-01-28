Göl tamamen buz tuttu: Kartpostallık görüntüler oluştu

Boyalık ile Hasanova köyleri arasında yer alan, 350 metre çapında dairesel yapısıyla dikkati çeken göl, kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.
Erzincan’ın saklı cevherlerinden biri olan İliç Polat Gölü, kış mevsiminin gelişiyle birlikte adeta bir masal diyarına dönüştü. Boyalık ve Hasanova köyleri arasında, Munzur Dağları’nın heybetli manzarasına karşı konumlanan göl, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buz tutarak beyaz örtüyle kaplandı.
İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Munzur Dağları'nın manzarası içinde, İliç Barajı ve Aydınlık Kanyon'a komşu bu güzel gölümüz, doğanın bize sunduğu en özel duraklardan biri olarak keşfedilmeyi bekliyor. Her mevsim ayrı güzel, her karede ayrı huzur." ifadelerini kullandı.
350 metre çapındaki kusursuz dairesel yapısıyla dikkat çeken göl, kış uykusuna yatmış haliyle havadan görüntülendi. Karlı zirvelerle çevrili bu eşsiz manzara, doğaseverler ve fotoğrafçılar için büyüleyici kareler sundu.