Göl tamamen buz tuttu: Kartpostallık görüntüler oluştu

İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Munzur Dağları'nın manzarası içinde, İliç Barajı ve Aydınlık Kanyon'a komşu bu güzel gölümüz, doğanın bize sunduğu en özel duraklardan biri olarak keşfedilmeyi bekliyor. Her mevsim ayrı güzel, her karede ayrı huzur." ifadelerini kullandı.