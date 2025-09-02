Atıl araziye çözüm: Boş tarlalar kiralık tarla uygulamasıyla üretime kazandırılıyor

Bu tespit edilen arazilerde ekim yapılmadığı sürece devlet vatandaşlara kiraya verebilecek. Vatandaş 2 yıl üst üste ekmediyse boş duran arazi, atıl vaziyette kaldığından dolayı başka bir vatandaş bulunarak devletin öncülüğünde, Tarım Orman Bakanlığı'nın uhdesinde yeni bir ekim yapacak kişilere kiraya verilecek. Burada boş tarlaların değerlendirmesi söz konusu özellikle atıl duran yerlerin değerlenmesi için Tarım Orman Bakanlığı böyle bir karar aldı. İyi bir uygulama üst üste atıyorum tespit 2 yıl ekilmediği arazinin ama ikinci yılın sonunda 1 yıl vatandaş ektiyse onlarda herhangi bir problem yaşanması söz konusu değil. Vatandaşlarımız kendi tarlalarının ekmeye devam edecekler" dedi.