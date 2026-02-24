Simülasyondan yapay zekaya: HAVELSAN milli platformları dijitalle donatıyor

"O gün ortaya konulan irade, bugün meyvelerini veren büyük bir teknoloji hamlesinin başlangıcı olmuştur. Bugün gelinen noktada, Deniz Kuvvetlerimizle birlikte geliştirdiğimiz Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'i donanmamızın hizmetine sunduk, gemilerimize entegre ettik ve dört kıtaya ihraç eden bir konuma ulaştık. ADVENT, yalnızca bir yazılım değil, denizlerdeki milli aklımızın dijital tezahürüdür.

TCG ANADOLU'nun SİHA gemisi konseptine dönüşmesinde ADVENT'in sağladığı kabiliyetler belirleyici olmuş, BAYRAKTAR TB3'ün ADVENT'e entegre şekilde sergilediği üstün performans son NATO tatbikatında tüm dünyaya gösterilmiştir. MİLGEM platformlarından milli hücumbotlara, açık deniz karakol gemilerinden mayın avlama gemilerine, TF-2000 Hava Savunma Muhribi'nden TCG Derya'ya kadar birçok milli platformumuz, ADVENT'in operasyonel zekasıyla donatılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda, gemilerimizde ve denizaltılarımızda komuta kontrol ve veri dağıtım sistemlerinde elde ettiğimiz başarıyı, Milli Denizaltı ve Millî Uçak Gemisi projelerinde de yeni ve yerli alt sistemlerle sürdürme azmiyle, çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."