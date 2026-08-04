Çöpten üretilen enerjiyle yetiştiriliyor: Domates ve çilek 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtılıyor

Bu çalışmalardan dolayı sıfır atığa en yakın dünyanın 20 şehirden biri olduklarını ifade eden Şahin, "Bu çalışmalarla COP31'e hazırlanıyoruz. Dünyanın çevre bakanlarının geldiği, projelerin konuşulduğu organizasyonda biz Gaziantep modeliyle bu çalışmalarla katılacağız. Sıfır atığa en yakın 20 şehirden ilk 3 şehre çıkma hedefimiz var. Dünyadaki bütün değişimi ve gelişimi çok sıkı takip ediyoruz. Toprağı, suyu, havayı koruyup insanımızı, yavrularımızı koruyoruz." diye konuştu.