Çöpten üretilen enerjiyle yetiştiriliyor: Domates ve çilek 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait katı atık tesisinden elde edilen ısıyla faaliyet gösteren serada yılda toplam 28 ton çilek ve domates üretiliyor. Hasat edilen ürünler, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.
1 Günde 2 bin ton çöp işleniyor
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gazişehir Enerji AŞ'nin merkez Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında işlettiği Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda günlük yaklaşık 2 bin ton çöp işleniyor.
2 Çilek üretimine domates de eklendi
İleri teknolojinin kullanıldığı tesiste ortaya çıkan ısının kullanıldığı serada geçen yıl başlanan çilek üretimine domates de eklendi.
3 Topraksız üretimin gerçekleştirildiği seralarda incelemelerde bulunuldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, topraksız üretimin gerçekleştirildiği seradaki incelemelerinin ardından gazetecilere, göreve geldiklerinde ulaşım, imar ve iklim master planları hazırladıklarını söyledi.
4 3 megavatlık enerji üretimi 13,5 megavata çıkarıldı
İklim master planının içerisinde çöpün verimli kullanılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Şahin, 3 megavatlık enerji üretimini 13,5 megavata çıkardıklarını kaydetti.
5 "COP31'e hazırlanıyoruz"
Bu çalışmalardan dolayı sıfır atığa en yakın dünyanın 20 şehirden biri olduklarını ifade eden Şahin, "Bu çalışmalarla COP31'e hazırlanıyoruz. Dünyanın çevre bakanlarının geldiği, projelerin konuşulduğu organizasyonda biz Gaziantep modeliyle bu çalışmalarla katılacağız. Sıfır atığa en yakın 20 şehirden ilk 3 şehre çıkma hedefimiz var. Dünyadaki bütün değişimi ve gelişimi çok sıkı takip ediyoruz. Toprağı, suyu, havayı koruyup insanımızı, yavrularımızı koruyoruz." diye konuştu.
6 2 bin ton çöp bertaraf edildi
Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Ayşegül Tekerekoğlu ise tesiste günlük 2 bin ton çöpü bertaraf ettiklerini aktardı.
7 "Tesisten elde edilen ısı seralarda kullanıldı"
Tesisten elde edilen ısıyı, seralarda kullandıklarını dile getiren Tekerekoğlu, "Bu seralardan hasat ettiğimiz ürünleri de 65 yaş üstüne ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiriyoruz.
Çöpten organik üretime geçen bir hikaye oluşturuyoruz. Domateste yaklaşık yıllık 20 ton üretim gerçekleştiriyoruz. Çilek seramızda da yıllık yaklaşık 8 ton üretimimiz var." ifadelerini kullandı.