25 yıllık merak dev teleskoba dönüştü: Uzayın derinliklerini kendi yaptıkları teleskopla inceliyorlar

İkizler, şu an 51 santimetre çapında kendi ürettiği teleskobu kullandığına değinerek, şöyle devam etti:

"O el yapımı ve amatör olarak Türkiye'nin en büyüğü. Etkinliklerde, okullarda öğrencilere eğitim olarak çok yaptık. 2009'da bir çalıştay oldu. Arkadaşlarla 100 öğretmene kendi teleskobunu yaptırdık.

Boş zamanlarımda teleskop yapmaya çalışıyorum. Bir teleskobu yapmak 2-3 ayımı alıyor. Şu an ticari satılan teleskoplarla ne inceleniyorsa hepsi inceleniyor. Galaksiler, gezegenler, yıldız kümeleri gibi hepsine bakabiliyoruz, fotoğraflayabiliyoruz."