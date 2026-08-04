1 milyar insanı tehdit eden hastalıklara doğa dostu çözüm buldu

Salyangozların parazitler için ara konakçı ve taşıyıcı olduğunu belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Angiostrongyliasis (sıçan akciğer kurdu hastalığı), clonorchiasis (doğu karaciğer kelebeği hastalığı), ve salyangoz humması gibi salyangoz kaynaklı paraziter hastalıklar, birçok tropik ve subtropikal ülkede (Sahra Altı Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya) insan sağlığı için riskler oluşturmakta ve önemli sosyoekonomik sorunlara neden olmaktadır. Bu hastalıklar, dünya çapında, özellikle yoksul ülkelerde önemli halk sağlığı sorunları olmaya devam eden başlıca paraziter hastalıklardır. Yaklaşık 90 ülkede milyonlarca insan, salyangozların meydana getirdiği bu hastalıklardan muzdariptir. Salyangoz kaynaklı paraziter hastalıklar akciğerler, karaciğer, safra yolları, bağırsaklar, beyin ve böbrekler gibi birçok organı hedef alarak aşırı aktif bağışıklık tepkilerine, kanserlere, organ yetmezliğine, kısırlığa ve hatta ölüme yol açar. Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkeler bu hastalıkların en yüksek sıklık oranına sahipken, bazı endemik paraziter salyangozların küresel yayılması yoluyla dünya çapında salgınlara dönüşmüştür. Türkiye'de salyangoz humması görülmemekle beraber sadece hayvanlarda koyun karaciğer kelebeği hastalığına rastlanmaktadır."