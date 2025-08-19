ARA
Dev balya makineleri iş başında: Kışlık yemler tarlalarda hazırlanıyor

Sivas'ta TİGEM'e ait yem bitkisi tarlalarında tamamlanan hasadın ardından balya çalışmaları başladı. Biçerdöverlerin bıraktığı bitki sapları, traktörlerin arkasındaki balya makinaları ile rulo haline dönüştürüldü. Hayvanların kış boyunca yiyecek ihtiyacını karşılamak için hazırlanan rulo balyalar, ilginç görüntüler oluşturdu.

19 Ağustos 2025 | 14:07
Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ulaş Tarım İşletmesi'nde binlerce dekar alana ekilen tritikale bitkisinin hasadı tamamlandı. Yaklaşık 15 gün süren ve sorunsuz tamamlanan hasadın ardından balya çalışmaları hız kazandı.

