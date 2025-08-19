ARA
Şimdiye kadarki en ucuz ChatGPT aboneliği! İşte fiyatı

Yapay zeka şirketi OpenAI, Hindistan’da “ChatGPT Go” adı verilen yeni abonelik planını duyurdu. Aylık 399 rupi (yaklaşık 4,6 dolar) fiyatla sunulan plan, şirketin şimdiye kadarki en uygun fiyatlı seçeneği oldu.

19 Ağustos 2025 | 10:03
Son Güncellenme: 19 Ağustos 2025 | 10:04
CNBC'nin haberine göre yeni plan, en güncel GPT-5 modeline erişim, daha fazla mesaj limiti, görsel oluşturma, dosya yükleme hakkı ve ücretsiz sürüme kıyasla iki kat bellek kapasitesi sağlıyor. 

OpenAI’dan yapılan açıklamaya göre bu paket, Hindistan’da ilk kez kullanıma sunuldu ve diğer ülkelere genişletilmeden önce kullanıcı geri bildirimleri değerlendirilecek.

OpenAI’nin mevcut ücretli seçenekleri arasında Hindistan’da aylık 1.999 rupi (20 dolar) fiyatlı ChatGPT Plus ve 19.900 rupi (200 dolar) fiyatlı ChatGPT Pro planları bulunuyor.

Şirket CEO’su Sam Altman, şubat ayında Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw ile bir araya gelmiş ve düşük maliyetli bir yapay zeka ekosistemi oluşturma planlarını görüşmüştü. 

OpenAI’nin bu ayın başında piyasaya sürdüğü GPT-5 modeli ise karışık tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar, modelin daha az sezgisel olduğunu belirtirken, gelen geri bildirimler üzerine şirket ücretli kullanıcılara eski GPT-4 modellerine erişim imkanı tanıdı. 

