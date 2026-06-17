Doğada toplanması yasak! Kilosu 13 bin TL'ye ulaştı

Merkez ilçeye bağlı Kayı köyünde salep yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğdu, "2026 yılı salep hasadımız başladı. Biraz daha erken başlamasını planlıyorduk ama yağışlar engel oldu. Yağışların ara vermesiyle biz de hasadımıza başladık. Şu an için güzel gidiyor.

Beklentilerimizin üzerinde çıkıyor. Verimimizi beklediğimizin biraz üzerine çıkartabildik. Bu yıl bir dönüme yakın bir arazimiz var. Arazinin neredeyse tamamını hasat edeceğiz ama iş bilen insanların eksikliğinden dolayı planladığımızdan biraz daha uzun sürecek. Muhtemelen bir ay süreceğini düşünüyoruz. Kastamonu'da kendi doğasında da bulunan saleplerin verimli bir şekilde yetiştiriciliğini yapabilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Hedefimiz hem alanımızı büyütmek hem de salep üreticiliğinin Kastamonu'da yaygınlaşmasını sağlamak. Bu konuda hem bilgi birikimimizi paylaşmak adına hem de tecrübelerimizi paylaşmak adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Salep üretimimiz hala istediğimiz seviyede değil. Merak eden insanlar çok ama yetiştiriciliğine özenen insanlar biraz meşakkatinden dolayı uzak durabiliyorlar. Gerçekten mesai isteyen, zaman isteyen, emek isteyen bir iş" dedi.