Ejder Meyvesi verimini artırıp, tropikal balın mucidi oldu

Ziraat teknikeri Ender Demir, AA muhabirine, ailesinin kuşaklar boyu çiftçilik yaptığını söyledi. Kendisinin de bir dönem yaptığını ancak 10 yıl ara verdiği çiftçiliğe tropikal meyve yetiştiriciliğiyle yeniden geri döndüğünü anlatan Demir, şu anda 20 dönüm arazisinde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Demir, arazisinin 10 dönümünde kurduğu serada da ejder meyvesi yetiştiriciliği yaptığını dile getirdi. Ejder meyvesinde nektar fazlalığı nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin yönlendirmesiyle çözdüğünü belirten Demir, şöyle konuştu: