Girişimci kadınların zaferi: İlçede 'Mor altın' bereketi

Kooperatif üyesi kadınlar, bahçeden topladıkları lavantadan da yağ, sabun ve mum gibi çeşitli ürünler elde ediyor.

Bahçeyi yeniden ekonomiye kazandıran kadınlar, kooperatif bünyesinde yaptıkları ürünlerin satışıyla da kazanç sağlıyor.

Kooperatif Başkanı Rahime Yüksel, AA muhabirine, bahçeyi yeniden güzel bir görünüme kavuşturmak için çok çalıştıklarını söyledi.

Haziranda lavantaların açmasıyla bahçede çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını belirten Yüksel, şöyle konuştu: