Havadan görüntülendi: Buraya 61 tesis kurulacak

Elazığ’da 250 milyon liralık yatırımla kurulan Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. Yıllık 4 bin 500 ton et üretimi ve bin 250 kişiye istihdam hedefleyen bölgede toplam 61 işletmenin faaliyete geçmesi planlanıyor.
1 Bölgeye katkı sağlayacak
Elazığ’a 250 milyon liralık yatırımla kazandırılan Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar alanda kurulacak 61 modern besi işletmesinin bölgeye istihdam ve üretim anlamında büyük katkı sağlaması bekleniyor.
2 Dron ile görüntülendi
Proje alanı dron ile görüntülenirken, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ve bin 250 kişilik istihdam hedefleniyor.
3 "Hem Elazığ'a hem Türkiye'ye önemli katkılar sunacak"
Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, projenin hem Elazığ’a hem de Türkiye’ye önemli katkılar sunacağını belirtti.
4 "Çok büyük emekler verdik"
Dumandağ ayrıca " Bugün gelip gördük ki temel atanlar var, bitirenler var. Biz buraya çok büyük emekler verdik. Bilindiği üzere Besi OSB’nin başkanı valimizdir. Bu, valiliğimizin, belediyemizin, ticaret borsamızın, ticaret odamızın uzun süreli bir çalışmasıdır." ifadelerini kullandı.
5 "Besi çiftliklerimize buraya gelmelerini söyledik"
Besi çiftçilerine çağrıda bulunduklarını söyleyen Dumandağ, "Biz yıllardır şehir içinde kalan besi çiftliklerimize buraya gelmelerini söyledik. Burada temiz havada hayvanlarını beslerlerse daha sağlıklı olur. Burası hem Elazığ hem de Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak. Tarım bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. 27. dönem milletvekillerimize, bugünkü milletvekillerimize Ankara’daki genel müdürlük bu projede çok büyük destekler verdiler. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
6 "Kapasite 10 bin büyükbaşa ulaşacak"
Besi Organize Tarım Bölgesi Müdürü Alper Kılbitmez ise kapasitenin 10 bin büyükbaşa ulaşacağını belirtti.
7 "Bugüne kadar 32 tahsis yaptık"
Bugüne kadar 32 tahsis yaptıklarını belirten Kılbitmez, "2025 yılının ocak ayında besi organizenin tarım bölgesinin geçici kabulünü yaptık. Altyapı ihale bedeli yaklaşık 250 milyon lira olarak gerçekleşti. 2025 yılından bu yana işletmelere tahsis aşamasına geçtik. Bugüne kadar 32 tahsis yaptık. Bunların 12 tanesi KKYDP’den (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı), 4 tanesi TKDK’den destek aldı. İki işletme ise bireysel olarak faaliyete başladı. Toplamda 12 temelin atımını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
8 "Toplam 61 işletmemiz olacak"
Şu anda temel atma işlemleri ve inşaatların yüzde 70’e ulaşma aşamasında olduğunu ifade eden Kılbitmez, "Arkamızdaki bu işletme de bitme aşamasına geldi. Şu an 29 işletmemiz için tahsise hazır arsalar bulunuyor. Birkaç arazi ile ilgili bazı problemler var. Valimizin ve ilimiz siyasetçilerinin öncülüğünde bu problemler çözüldükten sonra 29 tahsis alanı girişimcilerin hizmetine sunulacak. Toplamda 61 işletmemiz olacak. İşletme kapasitelerine baktığımızda 7 bin 300 baş hayvan kapasitesi görünüyor ancak girişimciler işletmelerini daha büyük ölçülerde inşa etti." dedi.
9 "Yaklaşık 4 bin 500 ton üretim ortaya çıkıyor"
Kılbitmez ayrıca, "100 başlık bir işletmede şu anda 150-160 hayvan rahatlıkla barınabiliyor. Bu nedenle proje tamamlandığında bölgede 10 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu ete dönüştürdüğümüzde yaklaşık 4 bin 500 ton üretim ortaya çıkıyor. Bölgede yıllık 4 bin 500 ton et üretimi ve bin 250 kişilik istihdam hedefleniyor. Besi Organize Tarım Bölgesi yerleşkesi 850 dönümlük arazi üzerinde kuruludur" diye konuştu.