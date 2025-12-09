Havadan görüntülendi: Buraya 61 tesis kurulacak

Şu anda temel atma işlemleri ve inşaatların yüzde 70’e ulaşma aşamasında olduğunu ifade eden Kılbitmez, "Arkamızdaki bu işletme de bitme aşamasına geldi. Şu an 29 işletmemiz için tahsise hazır arsalar bulunuyor. Birkaç arazi ile ilgili bazı problemler var. Valimizin ve ilimiz siyasetçilerinin öncülüğünde bu problemler çözüldükten sonra 29 tahsis alanı girişimcilerin hizmetine sunulacak. Toplamda 61 işletmemiz olacak. İşletme kapasitelerine baktığımızda 7 bin 300 baş hayvan kapasitesi görünüyor ancak girişimciler işletmelerini daha büyük ölçülerde inşa etti." dedi.