5 yıl önce tarım Orman Bakanlığı Şırnak Valiliği destekleriyle yola çıkmış ve bu işletmeyi organize etmiştir. 5 yıl boyunca geldiği nokta itibariyle kendisini başarılı gördük, iyi bir yol aldı. Bu yolda kapasite artırımına giderek mevcut üretimin 2 katına çıkartacak şekilde Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından kendisine kapasite artırımında bulunduk. Burada çadır ve kümes üzerinde ihtiyacı olan malzemeler konusunda destek verdik. Şu an mevcut üretimini kısa bir süre içerisinde 2 katına çıkartacak bu destekleme ile beraber. Kırsal alanda yumurta tavukçuluğu yaparak bölgede istihdam oluşturmakta. Katma değerli bir üretim yaparak bölgeye örnek bir çiftçi rolü üstlenmiş vaziyette. Kendisinin bu emeklerinden dolayı hem tebrik etmekteyiz hem de bakanlık olarak Şırnak Valiliği olarak desteklemekteyiz." diye konuştu.