TOBB açıkladı: 2025'in ilk 10 ayında kapanan şirket sayısında artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ait kurulan-kapanan şirket istatistiklerini duyurdu. Buna göre, 2025’in ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında azaldı.

Aynı dönemde 2024’ün ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 32,3 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13 oranında arttı.

2025’in ilk 10 ayında, 2024’ün ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 10,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,6 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,9 azaldı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalış

Ekim 2025’te, Ekim 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 39,8 oranında azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,2 oranında arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 10,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,9 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,6 azaldı.

Ekim 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,6, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 4,4 oranında arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 15,1, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 35,8 oranında arttı.

Ekim 2025’te kurulan toplam 10.647 şirket ve kooperatifin yüzde 88’i limited şirket, yüzde 10,7’si anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,6’sı Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.