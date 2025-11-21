Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine zam geldi. Prim ödemeleri daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olarak uygulanırken, kararla birlikte yüzde 6'ya çıkarıldı.

GSS prim ödemesi 1.560 liraya çıkacak



Prim ödemelerinin yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasıyla 780,17 TL olan GSS prim ödemesi, 1.560 liraya yükselecek. Karar 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak. Önümüzdeki aydan itibaren GSS primleri zamlı ödenecek.

Genel Sağlık Sigortası nedir?



Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir. Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.