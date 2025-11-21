ARA
Brezilya’ya yönelik ek tarife politikasında Trump’tan dikkat çeken yeni karar

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen bazı tarım ürünlerine uygulanan ek tarifeleri kaldırmak için yeni bir kararname yayımladı.


Söz konusu kararnameyle, Brezilya hükümetine uygulanan ek tarifelerin kapsamı güncellendi.

Brezilya hükümetinin son dönemdeki politikalarının ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle temmuz ayında yüzde 40 oranında ek tarife uygulandığı anımsatılan kararnamede, Başkan Trump'ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ekim ayında bir görüşme yaptığı ve endişeleri ele almak için müzakerelere başlamayı kararlaştırdığı kaydedildi.

Tahsil edilen vergilerin iadesi yapılabilir

Kararnamede müzakerelerin halen devam ettiği belirtilerek, kaydedilen ilerlemeler doğrultusunda bazı tarım ürünlerinin ek tarife kapsamından çıkarıldığı aktarıldı.

Söz konusu kararın 13 Kasım itibarıyla gümrükten çekilen veya depodan çıkarılan mallar için geçerli olacağı belirtilen kararnamede, gerekmesi halinde tahsil edilen vergilerin iadesinin yapılacağı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, temmuz ayında imzaladığı kararnameyle, Brezilya'ya uygulanan tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltmişti.

