ARA
DOLAR
42,44
0,17%
DOLAR
EURO
48,94
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
5547,99
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10922,86
-0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Şekerde 2026-2027 dönemi için kotalar netleşti

Şekerde 2026-2027 dönemi için kotalar netleşti

Türkiye şeker sektöründe 2026-2027 pazarlama yılına ilişkin kota düzenlemeleri netleşirken, A kotası için miktar 2 milyon 910 bin ton olarak açıklandı.


Şekerde 2026-2027 dönemi için kotalar netleşti

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2026-2027 pazarlama yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 3,5'i olacak şekilde 99 bin 304 ton olarak belirlendi.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da kararda yer aldı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL