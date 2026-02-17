İDO’ya 4 Altın Lider Ödülü ve Grand Prix

Türkiye’nin köklü deniz taşımacılığı markası İDO, son yıllarda hayata geçirdiği kapsamlı dönüşüm stratejisiyle yalnızca operasyonel gücünü değil, kurumsal vizyonunu da yeniden tanımladı. Teknolojik altyapı yatırımları, farklı denizlerde yeni hatlar ve ek hizmetler, dijitalleşme odaklı hizmet anlayışı ve insan kaynağına yaptığı stratejik yatırımlarla dikkat çeken şirket, bu dönüşümün karşılığını Altın Lider Ödülleri 2025 de dört ayrı ödül ve Grand Prix ile aldı.

85 binin üzerinde tekil oyla belirlenen organizasyonda;

- CHRO kategorisinde Nurullah ÇALIŞIR

- CMO kategorisinde Sencan TAŞCI

- CFO kategorisinde Egemen PEŞLUK

- CEO kategorisinde ise Dr. Murat ORHAN Altın Lider seçildi.

Dört farklı uzmanlık alanında ödül kazanarak güçlü bir başarıya imza atan İDO, ayrıca organizasyonun en prestijli ödülü olan Grand Prix’in de sahibi oldu.

Turizme Katma Değer: Marmara Denizi ve Ege Adaları

İDO ’nun son dönemde başlattığı Ege Adaları ve Marmara Denizi’n 30 yılı aşkın süredir hem iş trafiğine hem de tatil trafiğine hitap eden seferleri, bölge turizminin gelişmesine önemli bir ivme kazandırdı. Artan yolcu kapasitesi, yeni destinasyonlar ve yüksek hizmet standartlarıyla hem yerli hem yabancı turistlere konforlu ve emniyetli ulaşım imkânı sunan İDO, deniz ulaşımını turizmin stratejik bir parçası haline getirdi. Bu yaklaşım, yalnızca taşımacılık faaliyetinin ötesine geçerek destinasyon ekonomilerine katkı sağlayan ve sürdürülebilir turizmi destekleyen bütüncül bir model olarak öne çıkıyor.

Denizcilikte Değer Odaklı Liderlik

İDO’nun dönüşüm yolculuğunun merkezinde; emniyet, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve fırsat eşitliği bulunuyor. Karbon ayak izini azaltmaya yönelik operasyonel iyileştirmeler ve kullanıcı deneyimi odaklı dijitalleşme yatırımları, şirketin çevreci yaklaşımını güçlendirirken; insan kaynakları politikalarında kapsayıcılık, eşit fırsat ve çalışan gelişimini merkeze alan uygulamalar kurum kültürünü daha da sağlamlaştırıyor.

Bu değer odaklı yönetim anlayışı, İDO’ yu yalnızca sektöründe değil, kurumsal liderlik alanında da örnek gösterilen bir konuma taşıyor.

Dr. Murat Orhan: “Bu ödül, İDO ailesinin ortak başarısıdır”

Altın Lider Ödülleri 2025 CEO Ödülü’nü alan Dr. Murat Orhan, törende yaptığı konuşmada İDO’nun dönüşüm vizyonuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu ödül yalnızca bir yöneticinin değil, aynı hedefe inanan, tutkuyla ülkenin değerleri ve topluma hizmet anlayışıyla çalışan, birlikte üreten büyük bir ekibin ortak başarısıdır. İDO olarak son yıllarda teknolojiyle güçlenen operasyonel mükemmeliyeti, turizme katma değer sağlayan yeni hatlarımızı ve insanı merkeze alan yönetim anlayışımızı odağımıza aldık. Marmara Denizi’nde her kesime hitap edecek şekilde çeşitlendirdiğimiz büyük operasyonun yanı sıra, yaz turizminin vazgeçilmez destinasyonlarından Ege Adaları seferlerimizle ülkemizin turizm potansiyeline katkı sağlarken, çevreci ve sürdürülebilir bir denizcilik modeli oluşturmayı hedefiyle her gün her alanda daha iyiye ulaşmak için, ülkemize değer katmak için çok çalışıyoruz.”

Orhan sözlerine şöyle devam etti:

“Fırsat eşitliğini destekleyen, kapsayıcı ve gelişime açık bir kurum kültürü inşa etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. İnsan Kaynakları, Pazarlama, Finans ve üst yönetim kategorilerinde aldığımız bu ödüller, doğru bir vizyonla ilerlediğimizin güçlü bir göstergesi. Deniz taşımacılığında yalnızca bugünü değil, geleceği de tasarlamaya, kararlılıkla devam edeceğiz.”