Kapadokya’da turizm hareketliliği: Müze ve ören yerleri milyonları ağırladı

Fidan ayrıca, "2025 yılında Nevşehir’i en çok ziyaret eden ülke vatandaşları sıralamasında Çin, İspanya, ABD, Güney Kore, İtalya, Japonya, Tayvan, Rusya, Almanya ve Brezilya öne çıktı. Tanıtım çalışmaları kapsamında dijital görünürlükte de belirgin bir artış sağlanmıştır. Nevşehir turizmi sürdürülebilir bir yükseliş sürecinde ilerlemektedir." açıklamasında da bulundu.