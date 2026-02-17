Kapadokya’da turizm hareketliliği: Müze ve ören yerleri milyonları ağırladı

Tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Kapadokya’daki müze ve ören yerleri, geçen yıl 4 milyon 523 bin 275 kişi tarafından ziyaret edildi.
1 "Nevşehir, turizmde yakaladığı ivmeyi sürdürüyor"
Nevşehir Valisi Ali Fidan yazılı açıklamasında, Nevşehir'in turizmde yakaladığı ivmenin sürdürülebilir şekilde sürdüğünü, kalite odaklı hizmet anlayışıyla destinasyon yönetiminin güçlendirilmesine devam edildiğini belirtti.
2 Ziyaretçi sayısı geçen yıl arttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024'te Nevşehir'deki müze ve ören yerlerini 4 milyon 374 bin 19 kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Fidan, ziyaretçi sayısının geçen yıl artış göstererek 4 milyon 523 bin 275'e ulaştığını bildirdi.
3 Göreme Açık Hava Müzesi en çok ilgi gösterilen merkez oldu
Fidan, geçen yıl Göreme Açık Hava Müzesi'nin 1 milyon 186 bin 332 ziyaretçiyle bölgede en çok ilgi gösterilen merkez olduğunu da dile getirdi.
4 Tesislerde geçen yıl 2 milyondan fazla konuk misafir edildi
Ali Fidan, "Bölgemizde 883 konaklama tesisi, 15 bin 688 oda ve 32 bin 37 yatak kapasitesiyle hizmet verilmektedir. Bu tesislerde geçen yıl 2 milyon 20 bin 619 konuk misafir edildi." dedi.
5 En çok hangi ülkeden turist geldi?
Fidan ayrıca, "2025 yılında Nevşehir’i en çok ziyaret eden ülke vatandaşları sıralamasında Çin, İspanya, ABD, Güney Kore, İtalya, Japonya, Tayvan, Rusya, Almanya ve Brezilya öne çıktı. Tanıtım çalışmaları kapsamında dijital görünürlükte de belirgin bir artış sağlanmıştır. Nevşehir turizmi sürdürülebilir bir yükseliş sürecinde ilerlemektedir." açıklamasında da bulundu.