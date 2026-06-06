Kırsal kalkınma desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe desteği bekleyen üreticilere yeni duyuru geldi. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ve Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri destekleri için başvuru süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Kırsalda bereketi artıracak hibe programlarında başvuru süresini uzattıklarına işaret eden Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvurularınızı 30 Haziran 2026'ya kadar yapabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, söz konusu destek programlarına yönelik başvuru süreleri 12 Haziran'da sona erecekti.