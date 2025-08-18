Mısır hasadının ağustos sonuna kadar süreceği kentte, 2024'te 473 bin tona ulaşan rekoltenin bu sezon 463 bin ton olması bekleniyor.

"Çiftçilere bol ve bereketli bir hasat diliyorum"

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, AA muhabirine mısırda ilk ürünlerin kuraklıktan olumsuz etkilenmediğini söyledi.

Su sıkıntısı yaşanmamasından dolayı verimin iyi olduğunu dile getiren Kolabaş, "Bu yıl mısır hasadından 463 bin ton rekolte elde etmeyi bekliyoruz. Rekoltemiz çok güzel. Çiftçilere bol ve bereketli bir hasat diliyorum." diye konuştu.