Netflix'e dizi yapacaktı, parasını borsada batırdığını söylüyor

Insider'ın haberine göre Netflix’in gönderdiği 11 milyon doları aldıktan sonra milyon dolarlık riskli opsiyon işlemleri yapan yönetmen Carl Eric Rinsch’i durdurmak isteyen Wells Fargo brokerinin başarısız olduğu, Salı günü New York’taki dolandırıcılık davasında ortaya çıktı.

Eski Wells Fargo danışmanı Ronald See'nin ifadesine göre Rinsch, "Parayı kaybetmeyi göze de alabilirim" dedi. 30 Mart 2019'da, 11 milyon doları aldıktan sadece üç hafta sonra Rinsch, Wells Fargo Advisors'dan See'ye kalan 8,5 milyon dolarını Citibank'a havale etmesini ve böylece Charles Schwab'a yeni bir aracılık hesabı açmasını söyledi.

90 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir

Business Insider'da yer alan habere göre; 48 yaşındaki Rinsch, Manhattan'daki federal mahkemede yargılanıyor ve Netflix'in kendisine gönderdiği 11 milyon doları, kesinlikle kullanma hakkı yok. Ayrıca Netflix'in 44 milyon dolarını harcadığı 120 dakikalık "White Horse" dizisi dışında hiçbir şey için kullanma hakkı olmadığı iddiasıyla yargılanıyor. Savunma avukatları, 11 milyon doların aslında Rinsch'in çekimleri tamamlaması karşılığında sözleşmeyle kendisine vadedilen ödeme olduğunu ve bu parayı istediği gibi harcayabileceğini savunuyor.

Rinsch'in davasının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor. Rinsch, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve yasadışı parasal işlemlerde bulunmaktan suçlu bulunursa 90 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.